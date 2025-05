FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

JménoFNCY

PoziceNo.1575

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu1,105,339,337.9142075

Max. objem2,000,000,000

Celkový objem1,130,839,332.9142075

Poměr v oběhu0.5526%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.10729874606729983,2022-12-03

Nejnižší cena0.002570135683170239,2025-04-07

Veřejný blockchainFNCY

PředstaveníFNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.