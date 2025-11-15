Tokenomika pro Fellaz (FLZ)

Zjistěte klíčové informace o Fellaz (FLZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:45:30 (UTC+8)
Fellaz (FLZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fellaz (FLZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 126.52M
$ 126.52M
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 471.87M
$ 471.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 536.24M
$ 536.24M
Historické maximum:
$ 2.42
$ 2.42
Historické minimum:
$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055
Aktuální cena:
$ 0.26812
$ 0.26812

Informace o Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Oficiální webové stránky:
https://fellaz.io/
Bílá kniha:
https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

Tokenomika Fellaz (FLZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fellaz (FLZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLZ!

Jak nakupovat FLZ

Chtěli byste si přidat Fellaz (FLZ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FLZ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Fellaz (FLZ)

Analýza historie cen FLZ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FLZ

Chcete vědět, kam může FLZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

