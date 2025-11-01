BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Fellaz je 0.26606 USD. Sledujte aktualizace cen FLZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLZ.

Logo Fellaz

Kurz Fellaz(FLZ)

Aktuální cena 1 FLZ na USD

$0.26606
$0.26606$0.26606
+0.04%1D
USD
Graf aktuální ceny Fellaz (FLZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:51:57 (UTC+8)

Informace o ceně Fellaz (FLZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.26273
$ 0.26273$ 0.26273
Nejnižší za 24 h
$ 0.27001
$ 0.27001$ 0.27001
Nejvyšší za 24 h

$ 0.26273
$ 0.26273$ 0.26273

$ 0.27001
$ 0.27001$ 0.27001

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055

-0.23%

+0.04%

-0.68%

-0.68%

Cena Fellaz (FLZ) v reálném čase je $ 0.26606. Za posledních 24 hodin se FLZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.26273 do maxima $ 0.27001, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLZ v historii je $ 7.031902618598005, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.08700985391066055.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLZ se za poslední hodinu změnila o -0.23%, za 24 hodin o +0.04% a za posledních 7 dní o -0.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fellaz (FLZ)

No.275

$ 125.55M
$ 125.55M$ 125.55M

$ 50.38K
$ 50.38K$ 50.38K

$ 532.12M
$ 532.12M$ 532.12M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Fellaz je $ 125.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 50.38K. Objem v oběhu FLZ je 471.87M, přičemž celková zásoba je 2000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 532.12M.

Historie cen v USD pro Fellaz (FLZ)

Sledujte změny cen Fellaz pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0001064+0.04%
30 dní$ -0.0302-10.20%
60 dní$ +0.11497+76.09%
90 dní$ -0.33394-55.66%
Změna ceny Fellaz dnes

Dnes zaznamenal FLZ změnu o $ +0.0001064 (+0.04%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Fellaz za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0302 (-10.20%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Fellaz za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FLZ ke změně o $ +0.11497 (+76.09%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Fellaz za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.33394 (-55.66%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Fellaz (FLZ)?

Podívejte se na stránku Historie cen Fellaz.

Co je Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Fellaz investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FLZa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Fellaz na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Fellaz a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Fellaz (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fellaz (FLZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fellaz (FLZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fellaz.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fellaz!

Tokenomika pro Fellaz (FLZ)

Pochopení tokenomiky Fellaz (FLZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLZ hned teď!

Jak nakupovat Fellaz (FLZ)

Snažíte se zjistit, jak koupit Fellaz? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Fellaz podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FLZ na místní měny

1 Fellaz(FLZ) na VND
7,001.3689
1 Fellaz(FLZ) na AUD
A$0.4044112
1 Fellaz(FLZ) na GBP
0.2022056
1 Fellaz(FLZ) na EUR
0.2288116
1 Fellaz(FLZ) na USD
$0.26606
1 Fellaz(FLZ) na MYR
RM1.1147914
1 Fellaz(FLZ) na TRY
11.1825018
1 Fellaz(FLZ) na JPY
¥40.70718
1 Fellaz(FLZ) na ARS
ARS$382.8177704
1 Fellaz(FLZ) na RUB
21.3885634
1 Fellaz(FLZ) na INR
23.6367704
1 Fellaz(FLZ) na IDR
Rp4,434.3315596
1 Fellaz(FLZ) na PHP
15.6150614
1 Fellaz(FLZ) na EGP
￡E.12.518123
1 Fellaz(FLZ) na BRL
R$1.4287422
1 Fellaz(FLZ) na CAD
C$0.372484
1 Fellaz(FLZ) na BDT
32.5444592
1 Fellaz(FLZ) na NGN
385.0340502
1 Fellaz(FLZ) na COP
$1,023.306669
1 Fellaz(FLZ) na ZAR
R.4.616141
1 Fellaz(FLZ) na UAH
11.161217
1 Fellaz(FLZ) na TZS
T.Sh.655.319083
1 Fellaz(FLZ) na VES
Bs58.79926
1 Fellaz(FLZ) na CLP
$250.62852
1 Fellaz(FLZ) na PKR
Rs74.7335934
1 Fellaz(FLZ) na KZT
140.9958364
1 Fellaz(FLZ) na THB
฿8.5724532
1 Fellaz(FLZ) na TWD
NT$8.1919874
1 Fellaz(FLZ) na AED
د.إ0.9764402
1 Fellaz(FLZ) na CHF
Fr0.212848
1 Fellaz(FLZ) na HKD
HK$2.0672862
1 Fellaz(FLZ) na AMD
֏101.821162
1 Fellaz(FLZ) na MAD
.د.م2.461055
1 Fellaz(FLZ) na MXN
$4.9380736
1 Fellaz(FLZ) na SAR
ريال0.997725
1 Fellaz(FLZ) na ETB
Br41.0317732
1 Fellaz(FLZ) na KES
KSh34.3722914
1 Fellaz(FLZ) na JOD
د.أ0.18863654
1 Fellaz(FLZ) na PLN
0.9791008
1 Fellaz(FLZ) na RON
лв1.1733246
1 Fellaz(FLZ) na SEK
kr2.5222488
1 Fellaz(FLZ) na BGN
лв0.4496414
1 Fellaz(FLZ) na HUF
Ft89.5212082
1 Fellaz(FLZ) na CZK
5.6112054
1 Fellaz(FLZ) na KWD
د.ك0.08141436
1 Fellaz(FLZ) na ILS
0.864695
1 Fellaz(FLZ) na BOB
Bs1.8384746
1 Fellaz(FLZ) na AZN
0.452302
1 Fellaz(FLZ) na TJS
SM2.4504126
1 Fellaz(FLZ) na GEL
0.7210226
1 Fellaz(FLZ) na AOA
Kz243.8679354
1 Fellaz(FLZ) na BHD
.د.ب0.10003856
1 Fellaz(FLZ) na BMD
$0.26606
1 Fellaz(FLZ) na DKK
kr1.7214082
1 Fellaz(FLZ) na HNL
L7.0026992
1 Fellaz(FLZ) na MUR
12.1695844
1 Fellaz(FLZ) na NAD
$4.5975168
1 Fellaz(FLZ) na NOK
kr2.6925272
1 Fellaz(FLZ) na NZD
$0.4629444
1 Fellaz(FLZ) na PAB
B/.0.26606
1 Fellaz(FLZ) na PGK
K1.1201126
1 Fellaz(FLZ) na QAR
ر.ق0.9684584
1 Fellaz(FLZ) na RSD
дин.27.0263748
1 Fellaz(FLZ) na UZS
soʻm3,205.5414314
1 Fellaz(FLZ) na ALL
L22.2984886
1 Fellaz(FLZ) na ANG
ƒ0.4762474
1 Fellaz(FLZ) na AWG
ƒ0.4762474
1 Fellaz(FLZ) na BBD
$0.53212
1 Fellaz(FLZ) na BAM
KM0.4469808
1 Fellaz(FLZ) na BIF
Fr787.00548
1 Fellaz(FLZ) na BND
$0.345878
1 Fellaz(FLZ) na BSD
$0.26606
1 Fellaz(FLZ) na JMD
$42.7451996
1 Fellaz(FLZ) na KHR
1,068.5129236
1 Fellaz(FLZ) na KMF
Fr113.34156
1 Fellaz(FLZ) na LAK
5,783.9129278
1 Fellaz(FLZ) na LKR
රු81.0897668
1 Fellaz(FLZ) na MDL
L4.496414
1 Fellaz(FLZ) na MGA
Ar1,198.46727
1 Fellaz(FLZ) na MOP
P2.1311406
1 Fellaz(FLZ) na MVR
4.070718
1 Fellaz(FLZ) na MWK
MK461.9094266
1 Fellaz(FLZ) na MZN
MT17.001234
1 Fellaz(FLZ) na NPR
रु37.7751988
1 Fellaz(FLZ) na PYG
1,886.89752
1 Fellaz(FLZ) na RWF
Fr386.58518
1 Fellaz(FLZ) na SBD
$2.1896738
1 Fellaz(FLZ) na SCR
3.6343796
1 Fellaz(FLZ) na SRD
$10.24331
1 Fellaz(FLZ) na SVC
$2.328025
1 Fellaz(FLZ) na SZL
L4.616141
1 Fellaz(FLZ) na TMT
m0.93121
1 Fellaz(FLZ) na TND
د.ت0.78141822
1 Fellaz(FLZ) na TTD
$1.8012262
1 Fellaz(FLZ) na UGX
Sh926.95304
1 Fellaz(FLZ) na XAF
Fr150.3239
1 Fellaz(FLZ) na XCD
$0.718362
1 Fellaz(FLZ) na XOF
Fr150.3239
1 Fellaz(FLZ) na XPF
Fr27.13812
1 Fellaz(FLZ) na BWP
P3.5758464
1 Fellaz(FLZ) na BZD
$0.5347806
1 Fellaz(FLZ) na CVE
$25.4060694
1 Fellaz(FLZ) na DJF
Fr47.09262
1 Fellaz(FLZ) na DOP
$17.0517854
1 Fellaz(FLZ) na DZD
د.ج34.5824788
1 Fellaz(FLZ) na FJD
$0.6012956
1 Fellaz(FLZ) na GNF
Fr2,313.3917
1 Fellaz(FLZ) na GTQ
Q2.0406802
1 Fellaz(FLZ) na GYD
$55.7182852
1 Fellaz(FLZ) na ISK
kr33.2575

Zdroj Fellaz

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Fellaz, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Fellaz
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fellaz

Jakou hodnotu má dnes Fellaz (FLZ)?
Aktuální cena FLZ v USD je 0.26606 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLZ v USD?
Aktuální cena FLZ v USD je $ 0.26606. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fellaz?
Tržní kapitalizace FLZ je $ 125.55M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLZ v oběhu?
Objem FLZ v oběhu je 471.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLZ?
FLZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 7.031902618598005 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLZ?
FLZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.08700985391066055 USD.
Jaký je objem obchodování FLZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLZ je $ 50.38K USD.
Dosáhne FLZ letos vyšší ceny?
FLZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:51:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Fellaz (FLZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

