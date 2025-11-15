Tokenomika pro Fireverse (FIR)

Zjistěte klíčové informace o Fireverse (FIR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:33:19 (UTC+8)
Fireverse (FIR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fireverse (FIR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.95M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 136.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.86M
Historické maximum:
$ 0.13745
Historické minimum:
$ 0.02881874292010044
Aktuální cena:
$ 0.02886
Informace o Fireverse (FIR)

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Oficiální webové stránky:
https://web3.fireverseai.com/
Bílá kniha:
https://fireverse-ventures.gitbook.io/white-paper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x238d72e179a581c98dc1996417a49818c7e509dc

Tokenomika Fireverse (FIR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fireverse (FIR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FIR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FIR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FIR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFIR!

Jak nakupovat FIR

Chtěli byste si přidat Fireverse (FIR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FIR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Fireverse (FIR)

Analýza historie cen FIR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FIR

Chcete vědět, kam může FIR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FIR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

