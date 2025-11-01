BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Fireverse je 0.05125 USD. Sledujte aktualizace cen FIR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FIR.Dnešní aktuální cena Fireverse je 0.05125 USD. Sledujte aktualizace cen FIR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FIR.

Více informací o FIR

Informace o ceně FIR

Co je to FIR

Bílá kniha pro FIR

Oficiální webové stránky FIR

Tokenomika pro FIR

Předpověď cen FIR

Historie FIR

Průvodce nákupem (FIR)

Převodník FIR na fiat měnu

FIR Spot

FIR USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Fireverse

Kurz Fireverse(FIR)

Aktuální cena 1 FIR na USD

$0.05129
$0.05129$0.05129
-1.25%1D
USD
Graf aktuální ceny Fireverse (FIR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:42:45 (UTC+8)

Informace o ceně Fireverse (FIR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04954
$ 0.04954$ 0.04954
Nejnižší za 24 h
$ 0.05286
$ 0.05286$ 0.05286
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04954
$ 0.04954$ 0.04954

$ 0.05286
$ 0.05286$ 0.05286

$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485$ 0.13227499641836485

$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523$ 0.03134127854543523

+0.09%

-1.25%

-26.68%

-26.68%

Cena Fireverse (FIR) v reálném čase je $ 0.05125. Za posledních 24 hodin se FIR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04954 do maxima $ 0.05286, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FIR v historii je $ 0.13227499641836485, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03134127854543523.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FIR se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o -1.25% a za posledních 7 dní o -26.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fireverse (FIR)

No.1278

$ 7.01M
$ 7.01M$ 7.01M

$ 56.38K
$ 56.38K$ 56.38K

$ 51.25M
$ 51.25M$ 51.25M

136.71M
136.71M 136.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.67%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Fireverse je $ 7.01M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.38K. Objem v oběhu FIR je 136.71M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 51.25M.

Historie cen v USD pro Fireverse (FIR)

Sledujte změny cen Fireverse pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0006492-1.25%
30 dní$ -0.03354-39.56%
60 dní$ -0.05823-53.19%
90 dní$ +0.04125+412.50%
Změna ceny Fireverse dnes

Dnes zaznamenal FIR změnu o $ -0.0006492 (-1.25%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Fireverse za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.03354 (-39.56%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Fireverse za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FIR ke změně o $ -0.05823 (-53.19%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Fireverse za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.04125 (+412.50%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Fireverse (FIR)?

Podívejte se na stránku Historie cen Fireverse.

Co je Fireverse (FIR)

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Fireverse je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Fireverse investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FIRa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Fireverse na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Fireverse a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Fireverse (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fireverse (FIR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fireverse (FIR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fireverse.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fireverse!

Tokenomika pro Fireverse (FIR)

Pochopení tokenomiky Fireverse (FIR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FIR hned teď!

Jak nakupovat Fireverse (FIR)

Snažíte se zjistit, jak koupit Fireverse? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Fireverse podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FIR na místní měny

1 Fireverse(FIR) na VND
1,348.64375
1 Fireverse(FIR) na AUD
A$0.0779
1 Fireverse(FIR) na GBP
0.03895
1 Fireverse(FIR) na EUR
0.044075
1 Fireverse(FIR) na USD
$0.05125
1 Fireverse(FIR) na MYR
RM0.2147375
1 Fireverse(FIR) na TRY
2.1540375
1 Fireverse(FIR) na JPY
¥7.8925
1 Fireverse(FIR) na ARS
ARS$73.5294
1 Fireverse(FIR) na RUB
4.1199875
1 Fireverse(FIR) na INR
4.5494625
1 Fireverse(FIR) na IDR
Rp854.166325
1 Fireverse(FIR) na PHP
3.0078625
1 Fireverse(FIR) na EGP
￡E.2.4133625
1 Fireverse(FIR) na BRL
R$0.2752125
1 Fireverse(FIR) na CAD
C$0.07175
1 Fireverse(FIR) na BDT
6.2689
1 Fireverse(FIR) na NGN
74.06035
1 Fireverse(FIR) na COP
$197.1151875
1 Fireverse(FIR) na ZAR
R.0.8891875
1 Fireverse(FIR) na UAH
2.1499375
1 Fireverse(FIR) na TZS
T.Sh.125.612725
1 Fireverse(FIR) na VES
Bs11.32625
1 Fireverse(FIR) na CLP
$48.2775
1 Fireverse(FIR) na PKR
Rs14.473
1 Fireverse(FIR) na KZT
27.058975
1 Fireverse(FIR) na THB
฿1.651275
1 Fireverse(FIR) na TWD
NT$1.5779875
1 Fireverse(FIR) na AED
د.إ0.1880875
1 Fireverse(FIR) na CHF
Fr0.041
1 Fireverse(FIR) na HKD
HK$0.3982125
1 Fireverse(FIR) na AMD
֏19.545725
1 Fireverse(FIR) na MAD
.د.م0.4730375
1 Fireverse(FIR) na MXN
$0.9512
1 Fireverse(FIR) na SAR
ريال0.1921875
1 Fireverse(FIR) na ETB
Br7.8735375
1 Fireverse(FIR) na KES
KSh6.60305
1 Fireverse(FIR) na JOD
د.أ0.03633625
1 Fireverse(FIR) na PLN
0.1886
1 Fireverse(FIR) na RON
лв0.2260125
1 Fireverse(FIR) na SEK
kr0.48585
1 Fireverse(FIR) na BGN
лв0.0861
1 Fireverse(FIR) na HUF
Ft17.2440875
1 Fireverse(FIR) na CZK
1.0808625
1 Fireverse(FIR) na KWD
د.ك0.0156825
1 Fireverse(FIR) na ILS
0.1665625
1 Fireverse(FIR) na BOB
Bs0.3541375
1 Fireverse(FIR) na AZN
0.087125
1 Fireverse(FIR) na TJS
SM0.470475
1 Fireverse(FIR) na GEL
0.1388875
1 Fireverse(FIR) na AOA
Kz46.9752375
1 Fireverse(FIR) na BHD
.د.ب0.01921875
1 Fireverse(FIR) na BMD
$0.05125
1 Fireverse(FIR) na DKK
kr0.3315875
1 Fireverse(FIR) na HNL
L1.343775
1 Fireverse(FIR) na MUR
2.344175
1 Fireverse(FIR) na NAD
$0.8861125
1 Fireverse(FIR) na NOK
kr0.51865
1 Fireverse(FIR) na NZD
$0.089175
1 Fireverse(FIR) na PAB
B/.0.05125
1 Fireverse(FIR) na PGK
K0.21525
1 Fireverse(FIR) na QAR
ر.ق0.1860375
1 Fireverse(FIR) na RSD
дин.5.205975
1 Fireverse(FIR) na UZS
soʻm610.11895
1 Fireverse(FIR) na ALL
L4.2788625
1 Fireverse(FIR) na ANG
ƒ0.0917375
1 Fireverse(FIR) na AWG
ƒ0.0917375
1 Fireverse(FIR) na BBD
$0.1025
1 Fireverse(FIR) na BAM
KM0.0861
1 Fireverse(FIR) na BIF
Fr149.80375
1 Fireverse(FIR) na BND
$0.0661125
1 Fireverse(FIR) na BSD
$0.05125
1 Fireverse(FIR) na JMD
$8.2025625
1 Fireverse(FIR) na KHR
205
1 Fireverse(FIR) na KMF
Fr21.8325
1 Fireverse(FIR) na LAK
1,114.1304125
1 Fireverse(FIR) na LKR
රු15.558475
1 Fireverse(FIR) na MDL
L0.8697125
1 Fireverse(FIR) na MGA
Ar229.820375
1 Fireverse(FIR) na MOP
P0.4105125
1 Fireverse(FIR) na MVR
0.784125
1 Fireverse(FIR) na MWK
MK88.667625
1 Fireverse(FIR) na MZN
MT3.274875
1 Fireverse(FIR) na NPR
रु7.2488
1 Fireverse(FIR) na PYG
363.465
1 Fireverse(FIR) na RWF
Fr74.46625
1 Fireverse(FIR) na SBD
$0.4217875
1 Fireverse(FIR) na SCR
0.700075
1 Fireverse(FIR) na SRD
$1.973125
1 Fireverse(FIR) na SVC
$0.4484375
1 Fireverse(FIR) na SZL
L0.8861125
1 Fireverse(FIR) na TMT
m0.179375
1 Fireverse(FIR) na TND
د.ت0.15088
1 Fireverse(FIR) na TTD
$0.3469625
1 Fireverse(FIR) na UGX
Sh177.94
1 Fireverse(FIR) na XAF
Fr28.95625
1 Fireverse(FIR) na XCD
$0.138375
1 Fireverse(FIR) na XOF
Fr28.95625
1 Fireverse(FIR) na XPF
Fr5.2275
1 Fireverse(FIR) na BWP
P0.6862375
1 Fireverse(FIR) na BZD
$0.1030125
1 Fireverse(FIR) na CVE
$4.8713125
1 Fireverse(FIR) na DJF
Fr9.07125
1 Fireverse(FIR) na DOP
$3.283075
1 Fireverse(FIR) na DZD
د.ج6.6609625
1 Fireverse(FIR) na FJD
$0.115825
1 Fireverse(FIR) na GNF
Fr441.775
1 Fireverse(FIR) na GTQ
Q0.39155
1 Fireverse(FIR) na GYD
$10.732775
1 Fireverse(FIR) na ISK
kr6.355

Zdroj Fireverse

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Fireverse, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Fireverse
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fireverse

Jakou hodnotu má dnes Fireverse (FIR)?
Aktuální cena FIR v USD je 0.05125 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FIR v USD?
Aktuální cena FIR v USD je $ 0.05125. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fireverse?
Tržní kapitalizace FIR je $ 7.01M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FIR v oběhu?
Objem FIR v oběhu je 136.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FIR?
FIR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.13227499641836485 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FIR?
FIR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03134127854543523 USD.
Jaký je objem obchodování FIR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FIR je $ 56.38K USD.
Dosáhne FIR letos vyšší ceny?
FIR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFIR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:42:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Fireverse (FIR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod FIR na USD

Částka

FIR
FIR
USD
USD

1 FIR = 0.05125 USD

Obchodujte FIR

FIR/USDT
$0.05129
$0.05129$0.05129
-1.30%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,075.06
$110,075.06$110,075.06

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.74
$3,859.74$3,859.74

-0.02%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02485
$0.02485$0.02485

-22.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.50
$185.50$185.50

-1.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.74
$3,859.74$3,859.74

-0.02%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,075.06
$110,075.06$110,075.06

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.50
$185.50$185.50

-1.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5028
$2.5028$2.5028

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.63
$1,085.63$1,085.63

+0.11%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000393
$0.000393$0.000393

+96.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.385
$20.385$20.385

+58.46%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030272
$0.0030272$0.0030272

+54.29%