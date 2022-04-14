Tokenomika pro Farcana (FAR)

Zjistěte klíčové informace o Farcana (FAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Farcana (FAR)

$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

Oficiální webové stránky:
https://www.farcana.com
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA

Farcana (FAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Farcana (FAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 740.05K
Celkový objem:
$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 3.92B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 945.00K
Historické maximum:
$ 0.0146
Historické minimum:
$ 0.000153115112753545
Aktuální cena:
$ 0.000189
Tokenomika Farcana (FAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Farcana (FAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFAR!

Prohlášení

