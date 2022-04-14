Tokenomika pro Medifakt (FAKT)

Zjistěte klíčové informace o Medifakt (FAKT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Medifakt (FAKT)

Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way.

Oficiální webové stránky:
https://medifakt.com/
Bílá kniha:
https://medifakt.network/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2

Medifakt (FAKT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Medifakt (FAKT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 301.60K
$ 301.60K
Historické maximum:
$ 0.024
$ 0.024
Historické minimum:
$ 0.000173569606735217
$ 0.000173569606735217
Aktuální cena:
$ 0.0003016
$ 0.0003016

Tokenomika Medifakt (FAKT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Medifakt (FAKT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FAKT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FAKT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FAKT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFAKT!

Jak nakupovat FAKT

Chtěli byste si přidat Medifakt (FAKT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FAKT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Medifakt (FAKT)

Analýza historie cen FAKT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FAKT

Chcete vědět, kam může FAKT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FAKT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.