Tokenomika pro SynFutures (F)

Tokenomika pro SynFutures (F)

Zjistěte klíčové informace o SynFutures (F), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SynFutures (F)

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

Oficiální webové stránky:
https://www.synfutures.com/
Bílá kniha:
https://www.synfutures.com/v3-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6e15A54B5EcAc17e58daDedDbe8506a7560252F9

SynFutures (F): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SynFutures (F), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.03M
$ 19.03M$ 19.03M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.32B
$ 2.32B$ 2.32B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 82.13M
$ 82.13M$ 82.13M
Historické maximum:
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
Historické minimum:
$ 0.007414012147886341
$ 0.007414012147886341$ 0.007414012147886341
Aktuální cena:
$ 0.008213
$ 0.008213$ 0.008213

Tokenomika SynFutures (F): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SynFutures (F) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů F, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu F, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro F rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuF!

Jak nakupovat F

Chtěli byste si přidat SynFutures (F) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu F, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro SynFutures (F)

Analýza historie cen F pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny F

Chcete vědět, kam může F zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen F kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.