F

SynFutures (F) is a leading decentralized exchange and full-stack financial infrastructure provider. Utilizing its innovative Oyster AMM model and a fully onchain order-matching engine, SynFutures enables anyone to list and trade any asset with leverage. As the top perpetual futures DEX on multiple networks like Base, it introduced the industry’s first Perp Launchpad, attracting blue-chip, memecoins, and more.

JménoF

PoziceNo.864

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.20%

Objem v oběhu1,726,595,745

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.1726%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.13223847615874307,2024-12-06

Nejnižší cena0.00905725129928369,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

