Tokenomika pro EX Sports (EXS)
Informace o EX Sports (EXS)
EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.
EX Sports (EXS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EX Sports (EXS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika EX Sports (EXS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro EX Sports (EXS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EXS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EXS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro EXS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEXS!
Historie cen pro EX Sports (EXS)
Analýza historie cen EXS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
