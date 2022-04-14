Tokenomika pro Everscale (EVER)

Zjistěte klíčové informace o Everscale (EVER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Everscale (EVER)

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.

Oficiální webové stránky:
https://everscale.network
Bílá kniha:
https://docs.everscale.network/
Block Explorer:
https://everscan.io/

Everscale (EVER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Everscale (EVER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.32M
$ 19.32M$ 19.32M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 1.99B
$ 1.99B$ 1.99B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.5013
$ 0.5013$ 0.5013
Historické minimum:
$ 0.006523753672230483
$ 0.006523753672230483$ 0.006523753672230483
Aktuální cena:
$ 0.00973
$ 0.00973$ 0.00973

Tokenomika Everscale (EVER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Everscale (EVER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EVER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EVER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EVER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEVER!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.