Tokenomika pro Eurite (EURI)

Tokenomika pro Eurite (EURI)

Zjistěte klíčové informace o Eurite (EURI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Eurite (EURI)

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Oficiální webové stránky:
https://www.eurite.com
Bílá kniha:
https://www.eurite.com/download-whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7

Eurite (EURI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Eurite (EURI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 61.39M
$ 61.39M$ 61.39M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 52.39M
$ 52.39M$ 52.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 1.1834
$ 1.1834$ 1.1834
Historické minimum:
$ 1.018151620054694
$ 1.018151620054694$ 1.018151620054694
Aktuální cena:
$ 1.1719
$ 1.1719$ 1.1719

Tokenomika Eurite (EURI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Eurite (EURI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EURI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EURI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EURI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEURI!

Jak nakupovat EURI

Chtěli byste si přidat Eurite (EURI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu EURI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Eurite (EURI)

Analýza historie cen EURI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny EURI

Chcete vědět, kam může EURI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EURI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.