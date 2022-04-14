Tokenomika pro EstateX (ESX)

Zjistěte klíčové informace o EstateX (ESX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o EstateX (ESX)

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

Oficiální webové stránky:
https://www.estatex.eu
Bílá kniha:
https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF

EstateX (ESX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EstateX (ESX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.56M
$ 21.56M$ 21.56M
Celkový objem:
$ 7.00B
$ 7.00B$ 7.00B
Objem v oběhu:
$ 944.38M
$ 944.38M$ 944.38M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 159.78M
$ 159.78M$ 159.78M
Historické maximum:
$ 0.033992
$ 0.033992$ 0.033992
Historické minimum:
$ 0.006102775970466683
$ 0.006102775970466683$ 0.006102775970466683
Aktuální cena:
$ 0.022825
$ 0.022825$ 0.022825

Tokenomika EstateX (ESX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EstateX (ESX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ESX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ESX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ESX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuESX!

Jak nakupovat ESX

Chtěli byste si přidat EstateX (ESX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ESX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro EstateX (ESX)

Analýza historie cen ESX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ESX

Chcete vědět, kam může ESX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ESX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.