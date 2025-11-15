Více informací o ESPORTS
Tokenomika pro Yooldo Games (ESPORTS)
Yooldo Games (ESPORTS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yooldo Games (ESPORTS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o Yooldo Games (ESPORTS)
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Tokenomika Yooldo Games (ESPORTS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Yooldo Games (ESPORTS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ESPORTS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ESPORTS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ESPORTS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuESPORTS!
Jak nakupovat ESPORTS
Chtěli byste si přidat Yooldo Games (ESPORTS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ESPORTS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Yooldo Games (ESPORTS)
Analýza historie cen ESPORTS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ESPORTS
Chcete vědět, kam může ESPORTS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ESPORTS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
