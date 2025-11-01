BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Yooldo Games je 0.21902 USD. Sledujte aktualizace cen ESPORTS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ESPORTS.Dnešní aktuální cena Yooldo Games je 0.21902 USD. Sledujte aktualizace cen ESPORTS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ESPORTS.

Více informací o ESPORTS

Informace o ceně ESPORTS

Co je to ESPORTS

Bílá kniha pro ESPORTS

Oficiální webové stránky ESPORTS

Tokenomika pro ESPORTS

Předpověď cen ESPORTS

Historie ESPORTS

Průvodce nákupem (ESPORTS)

Převodník ESPORTS na fiat měnu

ESPORTS Spot

ESPORTS USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Yooldo Games

Kurz Yooldo Games(ESPORTS)

Aktuální cena 1 ESPORTS na USD

$0.21862
$0.21862$0.21862
-3.98%1D
USD
Graf aktuální ceny Yooldo Games (ESPORTS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:40:35 (UTC+8)

Informace o ceně Yooldo Games (ESPORTS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.21564
$ 0.21564$ 0.21564
Nejnižší za 24 h
$ 0.23534
$ 0.23534$ 0.23534
Nejvyšší za 24 h

$ 0.21564
$ 0.21564$ 0.21564

$ 0.23534
$ 0.23534$ 0.23534

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

-0.86%

-3.98%

+8.78%

+8.78%

Cena Yooldo Games (ESPORTS) v reálném čase je $ 0.21902. Za posledních 24 hodin se ESPORTS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.21564 do maxima $ 0.23534, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ESPORTS v historii je $ 0.24206080804529653, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.05189790997151288.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ESPORTS se za poslední hodinu změnila o -0.86%, za 24 hodin o -3.98% a za posledních 7 dní o +8.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yooldo Games (ESPORTS)

No.685

$ 27.67M
$ 27.67M$ 27.67M

$ 105.57K
$ 105.57K$ 105.57K

$ 197.12M
$ 197.12M$ 197.12M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Yooldo Games je $ 27.67M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 105.57K. Objem v oběhu ESPORTS je 126.35M, přičemž celková zásoba je 899999999.9999992. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 197.12M.

Historie cen v USD pro Yooldo Games (ESPORTS)

Sledujte změny cen Yooldo Games pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0090617-3.98%
30 dní$ +0.04721+27.47%
60 dní$ +0.10259+88.11%
90 dní$ +0.09197+72.38%
Změna ceny Yooldo Games dnes

Dnes zaznamenal ESPORTS změnu o $ -0.0090617 (-3.98%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Yooldo Games za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.04721 (+27.47%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Yooldo Games za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ESPORTS ke změně o $ +0.10259 (+88.11%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Yooldo Games za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.09197 (+72.38%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Yooldo Games (ESPORTS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Yooldo Games.

Co je Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Yooldo Games investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ESPORTSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Yooldo Games na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Yooldo Games a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Yooldo Games (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yooldo Games (ESPORTS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yooldo Games (ESPORTS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yooldo Games.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yooldo Games!

Tokenomika pro Yooldo Games (ESPORTS)

Pochopení tokenomiky Yooldo Games (ESPORTS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ESPORTS hned teď!

Jak nakupovat Yooldo Games (ESPORTS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Yooldo Games? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Yooldo Games podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ESPORTS na místní měny

1 Yooldo Games(ESPORTS) na VND
5,763.5113
1 Yooldo Games(ESPORTS) na AUD
A$0.3329104
1 Yooldo Games(ESPORTS) na GBP
0.1664552
1 Yooldo Games(ESPORTS) na EUR
0.1883572
1 Yooldo Games(ESPORTS) na USD
$0.21902
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MYR
RM0.9176938
1 Yooldo Games(ESPORTS) na TRY
9.2054106
1 Yooldo Games(ESPORTS) na JPY
¥33.72908
1 Yooldo Games(ESPORTS) na ARS
ARS$314.2323744
1 Yooldo Games(ESPORTS) na RUB
17.6070178
1 Yooldo Games(ESPORTS) na INR
19.4424054
1 Yooldo Games(ESPORTS) na IDR
Rp3,650.3318732
1 Yooldo Games(ESPORTS) na PHP
12.8542838
1 Yooldo Games(ESPORTS) na EGP
￡E.10.3136518
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BRL
R$1.1761374
1 Yooldo Games(ESPORTS) na CAD
C$0.306628
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BDT
26.7905264
1 Yooldo Games(ESPORTS) na NGN
316.5014216
1 Yooldo Games(ESPORTS) na COP
$842.383773
1 Yooldo Games(ESPORTS) na ZAR
R.3.799997
1 Yooldo Games(ESPORTS) na UAH
9.187889
1 Yooldo Games(ESPORTS) na TZS
T.Sh.536.8136396
1 Yooldo Games(ESPORTS) na VES
Bs48.40342
1 Yooldo Games(ESPORTS) na CLP
$206.31684
1 Yooldo Games(ESPORTS) na PKR
Rs61.851248
1 Yooldo Games(ESPORTS) na KZT
115.6381796
1 Yooldo Games(ESPORTS) na THB
฿7.0568244
1 Yooldo Games(ESPORTS) na TWD
NT$6.7436258
1 Yooldo Games(ESPORTS) na AED
د.إ0.8038034
1 Yooldo Games(ESPORTS) na CHF
Fr0.175216
1 Yooldo Games(ESPORTS) na HKD
HK$1.7017854
1 Yooldo Games(ESPORTS) na AMD
֏83.5298476
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MAD
.د.م2.0215546
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MXN
$4.0650112
1 Yooldo Games(ESPORTS) na SAR
ريال0.821325
1 Yooldo Games(ESPORTS) na ETB
Br33.6480426
1 Yooldo Games(ESPORTS) na KES
KSh28.2185368
1 Yooldo Games(ESPORTS) na JOD
د.أ0.15528518
1 Yooldo Games(ESPORTS) na PLN
0.8059936
1 Yooldo Games(ESPORTS) na RON
лв0.9658782
1 Yooldo Games(ESPORTS) na SEK
kr2.0763096
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BGN
лв0.3679536
1 Yooldo Games(ESPORTS) na HUF
Ft73.6936594
1 Yooldo Games(ESPORTS) na CZK
4.6191318
1 Yooldo Games(ESPORTS) na KWD
د.ك0.06702012
1 Yooldo Games(ESPORTS) na ILS
0.711815
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BOB
Bs1.5134282
1 Yooldo Games(ESPORTS) na AZN
0.372334
1 Yooldo Games(ESPORTS) na TJS
SM2.0106036
1 Yooldo Games(ESPORTS) na GEL
0.5935442
1 Yooldo Games(ESPORTS) na AOA
Kz200.7515418
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BHD
.د.ب0.0821325
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BMD
$0.21902
1 Yooldo Games(ESPORTS) na DKK
kr1.4170594
1 Yooldo Games(ESPORTS) na HNL
L5.7427044
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MUR
10.0179748
1 Yooldo Games(ESPORTS) na NAD
$3.7868558
1 Yooldo Games(ESPORTS) na NOK
kr2.2164824
1 Yooldo Games(ESPORTS) na NZD
$0.3810948
1 Yooldo Games(ESPORTS) na PAB
B/.0.21902
1 Yooldo Games(ESPORTS) na PGK
K0.919884
1 Yooldo Games(ESPORTS) na QAR
ر.ق0.7950426
1 Yooldo Games(ESPORTS) na RSD
дин.22.2480516
1 Yooldo Games(ESPORTS) na UZS
soʻm2,607.3805352
1 Yooldo Games(ESPORTS) na ALL
L18.2859798
1 Yooldo Games(ESPORTS) na ANG
ƒ0.3920458
1 Yooldo Games(ESPORTS) na AWG
ƒ0.3920458
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BBD
$0.43804
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BAM
KM0.3679536
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BIF
Fr640.19546
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BND
$0.2825358
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BSD
$0.21902
1 Yooldo Games(ESPORTS) na JMD
$35.054151
1 Yooldo Games(ESPORTS) na KHR
876.08
1 Yooldo Games(ESPORTS) na KMF
Fr93.30252
1 Yooldo Games(ESPORTS) na LAK
4,761.3042526
1 Yooldo Games(ESPORTS) na LKR
රු66.4900916
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MDL
L3.7167694
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MGA
Ar982.151386
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MOP
P1.7543502
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MVR
3.351006
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MWK
MK378.926502
1 Yooldo Games(ESPORTS) na MZN
MT13.995378
1 Yooldo Games(ESPORTS) na NPR
रु30.9781888
1 Yooldo Games(ESPORTS) na PYG
1,553.28984
1 Yooldo Games(ESPORTS) na RWF
Fr318.23606
1 Yooldo Games(ESPORTS) na SBD
$1.8025346
1 Yooldo Games(ESPORTS) na SCR
2.9918132
1 Yooldo Games(ESPORTS) na SRD
$8.43227
1 Yooldo Games(ESPORTS) na SVC
$1.916425
1 Yooldo Games(ESPORTS) na SZL
L3.7868558
1 Yooldo Games(ESPORTS) na TMT
m0.76657
1 Yooldo Games(ESPORTS) na TND
د.ت0.64479488
1 Yooldo Games(ESPORTS) na TTD
$1.4827654
1 Yooldo Games(ESPORTS) na UGX
Sh760.43744
1 Yooldo Games(ESPORTS) na XAF
Fr123.7463
1 Yooldo Games(ESPORTS) na XCD
$0.591354
1 Yooldo Games(ESPORTS) na XOF
Fr123.7463
1 Yooldo Games(ESPORTS) na XPF
Fr22.34004
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BWP
P2.9326778
1 Yooldo Games(ESPORTS) na BZD
$0.4402302
1 Yooldo Games(ESPORTS) na CVE
$20.817851
1 Yooldo Games(ESPORTS) na DJF
Fr38.76654
1 Yooldo Games(ESPORTS) na DOP
$14.0304212
1 Yooldo Games(ESPORTS) na DZD
د.ج28.4660294
1 Yooldo Games(ESPORTS) na FJD
$0.4949852
1 Yooldo Games(ESPORTS) na GNF
Fr1,887.9524
1 Yooldo Games(ESPORTS) na GTQ
Q1.6733128
1 Yooldo Games(ESPORTS) na GYD
$45.8671684
1 Yooldo Games(ESPORTS) na ISK
kr27.15848

Zdroj Yooldo Games

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Yooldo Games, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Yooldo Games
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yooldo Games

Jakou hodnotu má dnes Yooldo Games (ESPORTS)?
Aktuální cena ESPORTS v USD je 0.21902 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ESPORTS v USD?
Aktuální cena ESPORTS v USD je $ 0.21902. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yooldo Games?
Tržní kapitalizace ESPORTS je $ 27.67M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ESPORTS v oběhu?
Objem ESPORTS v oběhu je 126.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ESPORTS?
ESPORTS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.24206080804529653 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ESPORTS?
ESPORTS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.05189790997151288 USD.
Jaký je objem obchodování ESPORTS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ESPORTS je $ 105.57K USD.
Dosáhne ESPORTS letos vyšší ceny?
ESPORTS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenESPORTS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:40:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Yooldo Games (ESPORTS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ESPORTS na USD

Částka

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.21902 USD

Obchodujte ESPORTS

ESPORTS/USDT
$0.21862
$0.21862$0.21862
-4.08%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,116.49
$110,116.49$110,116.49

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,860.35
$3,860.35$3,860.35

-0.01%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02489
$0.02489$0.02489

-22.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-1.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,860.35
$3,860.35$3,860.35

-0.01%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,116.49
$110,116.49$110,116.49

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-1.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5050
$2.5050$2.5050

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.96
$1,085.96$1,085.96

+0.14%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000440
$0.000440$0.000440

+120.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000102
$0.00000102$0.00000102

+59.37%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.411
$20.411$20.411

+58.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030003
$0.0030003$0.0030003

+52.92%