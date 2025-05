EDEN

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

JménoEDEN

PoziceNo.2606

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.22%

Objem v oběhu13,232,627

Max. objem250,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.0529%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9.28463752,2021-09-08

Nejnižší cena0.006910344546482079,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

