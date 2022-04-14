Tokenomika pro EARN M Rewards (EARNM)

Zjistěte klíčové informace o EARN M Rewards (EARNM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o EARN M Rewards (EARNM)

The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone.

Oficiální webové stránky:
https://www.earnm.com/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E

EARN M Rewards (EARNM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EARN M Rewards (EARNM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M
Historické maximum:
$ 0.06729
$ 0.06729$ 0.06729
Historické minimum:
$ 0.000839341190050049
$ 0.000839341190050049$ 0.000839341190050049
Aktuální cena:
$ 0.000838
$ 0.000838$ 0.000838

Tokenomika EARN M Rewards (EARNM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EARN M Rewards (EARNM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EARNM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EARNM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EARNM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEARNM!

Jak nakupovat EARNM

Chtěli byste si přidat EARN M Rewards (EARNM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu EARNM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro EARN M Rewards (EARNM)

Analýza historie cen EARNM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny EARNM

Chcete vědět, kam může EARNM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EARNM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.