Zjistěte klíčové informace o DSLA (DSLA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DSLA (DSLA)

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

Oficiální webové stránky:
https://dsla.network
Bílá kniha:
https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe

DSLA (DSLA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DSLA (DSLA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 603.05K
Celkový objem:
$ 5.83B
Objem v oběhu:
$ 5.49B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 640.34K
Historické maximum:
$ 0.02499
Historické minimum:
$ 0.00000863520097865
Aktuální cena:
$ 0.00010981
Tokenomika DSLA (DSLA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DSLA (DSLA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DSLA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DSLA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DSLA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDSLA!

Jak nakupovat DSLA

Chtěli byste si přidat DSLA (DSLA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DSLA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro DSLA (DSLA)

Analýza historie cen DSLA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DSLA

Chcete vědět, kam může DSLA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DSLA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

