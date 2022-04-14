Tokenomika pro Dreams Quest (DREAMS)

Tokenomika pro Dreams Quest (DREAMS)

Zjistěte klíčové informace o Dreams Quest (DREAMS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Oficiální webové stránky:
https://dreams.quest
Bílá kniha:
https://dreamsquest.fandom.com
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9

Dreams Quest (DREAMS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dreams Quest (DREAMS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 459.53K
$ 459.53K$ 459.53K
Celkový objem:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Objem v oběhu:
$ 1.56B
$ 1.56B$ 1.56B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Historické maximum:
$ 0.00398
$ 0.00398$ 0.00398
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0002938
$ 0.0002938$ 0.0002938

Tokenomika Dreams Quest (DREAMS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dreams Quest (DREAMS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DREAMS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DREAMS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DREAMS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDREAMS!

Jak nakupovat DREAMS

Chtěli byste si přidat Dreams Quest (DREAMS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DREAMS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Dreams Quest (DREAMS)

Analýza historie cen DREAMS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DREAMS

Chcete vědět, kam může DREAMS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DREAMS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.