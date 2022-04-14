Tokenomika pro DORA (DORA)

Zjistěte klíčové informace o DORA (DORA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DORA (DORA)

DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms.

Oficiální webové stránky:
https://www.dorausd1.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x23Fe903be385832fD7Bb82bf1FEE93F696278888?_refluxos=a10

DORA (DORA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DORA (DORA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 290.00M
$ 290.00M$ 290.00M
Historické maximum:
$ 0.4399
$ 0.4399$ 0.4399
Historické minimum:
$ 0.1904234349674181
$ 0.1904234349674181$ 0.1904234349674181
Aktuální cena:
$ 0.29
$ 0.29$ 0.29

Tokenomika DORA (DORA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DORA (DORA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DORA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DORA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DORA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDORA!

Jak nakupovat DORA

Chtěli byste si přidat DORA (DORA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DORA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro DORA (DORA)

Analýza historie cen DORA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DORA

Chcete vědět, kam může DORA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DORA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.