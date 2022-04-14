Tokenomika pro Dmail Network (DMAIL)

Informace o Dmail Network (DMAIL)

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

Oficiální webové stránky:
https://dmail.ai/
Bílá kniha:
https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192

Dmail Network (DMAIL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dmail Network (DMAIL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.01M
Celkový objem:
$ 200.00M
Objem v oběhu:
$ 115.22M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.43M
Historické maximum:
$ 1.2467
Historické minimum:
$ 0.050224040776384114
Aktuální cena:
$ 0.05216
Tokenomika Dmail Network (DMAIL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dmail Network (DMAIL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DMAIL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DMAIL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DMAIL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDMAIL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.