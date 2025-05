DMAIL

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

JménoDMAIL

PoziceNo.977

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)6.06%

Objem v oběhu99,144,519.65

Max. objem200,000,000

Celkový objem200,000,000

Poměr v oběhu0.4957%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.1467487789725967,2024-01-30

Nejnižší cena0.06720047250882626,2025-04-17

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

