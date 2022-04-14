Tokenomika pro Dingocoin (DINGO)

Tokenomika pro Dingocoin (DINGO)

Zjistěte klíčové informace o Dingocoin (DINGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dingocoin (DINGO)

Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.

Oficiální webové stránky:
https://www.dingocoin.com/
Bílá kniha:
https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3

Dingocoin (DINGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dingocoin (DINGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 114.48B
$ 114.48B$ 114.48B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.00021563
$ 0.00021563$ 0.00021563
Historické minimum:
$ 0.000003672458821212
$ 0.000003672458821212$ 0.000003672458821212
Aktuální cena:
$ 0.00004119
$ 0.00004119$ 0.00004119

Tokenomika Dingocoin (DINGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dingocoin (DINGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DINGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DINGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Historie cen pro Dingocoin (DINGO)

Analýza historie cen DINGO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Prohlášení

