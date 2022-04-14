Tokenomika pro dForce (DF)

Zjistěte klíčové informace o dForce (DF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o dForce (DF)

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

Oficiální webové stránky:
https://dforce.network/
Bílá kniha:
https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0

dForce (DF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro dForce (DF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.59M
$ 30.59M
Celkový objem:
$ 999.93M
$ 999.93M
Objem v oběhu:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.59M
$ 30.59M
Historické maximum:
$ 2
$ 2
Historické minimum:
$ 0.020866556666731793
$ 0.020866556666731793
Aktuální cena:
$ 0.03059
$ 0.03059

Tokenomika dForce (DF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro dForce (DF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDF!

Jak nakupovat DF

Chtěli byste si přidat dForce (DF) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DF, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro dForce (DF)

Analýza historie cen DF pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DF

Chcete vědět, kam může DF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.