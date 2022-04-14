Tokenomika pro Dogechain (DC)

Zjistěte klíčové informace o Dogechain (DC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dogechain (DC)

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Oficiální webové stránky:
https://dogechain.dog/
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180

Dogechain (DC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dogechain (DC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.22M
Celkový objem:
$ 200.00B
Objem v oběhu:
$ 54.84B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.11M
Historické maximum:
$ 0.00735
Historické minimum:
$ 0.000037240387948658
Aktuální cena:
$ 0.00004054
Tokenomika Dogechain (DC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dogechain (DC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDC!

Jak nakupovat DC

Chtěli byste si přidat Dogechain (DC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Dogechain (DC)

Analýza historie cen DC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DC

Chcete vědět, kam může DC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.