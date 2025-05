DC

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

JménoDC

PoziceNo.1463

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu42,114,617,547.09539

Max. objem200,000,000,000

Celkový objem169,576,385,082.70428

Poměr v oběhu0.2105%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.004501279849169058,2022-08-29

Nejnižší cena0.00008391689623281,2025-04-07

Veřejný blockchainDOGECHAIN

Sektor

Sociální sítě

