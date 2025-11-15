Tokenomika pro Cypher (CYPR)

Tokenomika pro Cypher (CYPR)

Zjistěte klíčové informace o Cypher (CYPR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:21:42 (UTC+8)
USD

Cypher (CYPR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cypher (CYPR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 94.83M
$ 94.83M$ 94.83M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 82.24M
$ 82.24M$ 82.24M
Historické maximum:
$ 0.315
$ 0.315$ 0.315
Historické minimum:
$ 0.028705042947441254
$ 0.028705042947441254$ 0.028705042947441254
Aktuální cena:
$ 0.08224
$ 0.08224$ 0.08224

Informace o Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Oficiální webové stránky:
https://cypherhq.io/cypr/
Bílá kniha:
https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Tokenomika Cypher (CYPR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cypher (CYPR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CYPR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CYPR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CYPR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCYPR!

Jak nakupovat CYPR

Chtěli byste si přidat Cypher (CYPR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CYPR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Cypher (CYPR)

Analýza historie cen CYPR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CYPR

Chcete vědět, kam může CYPR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CYPR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim