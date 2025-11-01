BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cypher je 0.05215 USD. Sledujte aktualizace cen CYPR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CYPR.

Logo Cypher

Kurz Cypher(CYPR)

Aktuální cena 1 CYPR na USD

$0.05214
+3.51%1D
USD
Graf aktuální ceny Cypher (CYPR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:35:05 (UTC+8)

Informace o ceně Cypher (CYPR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.049
Nejnižší za 24 h
$ 0.05376
Nejvyšší za 24 h

$ 0.049
$ 0.05376
$ 0.4680578929249782
$ 0.03851365132680709
-0.25%

+3.51%

+26.60%

+26.60%

Cena Cypher (CYPR) v reálném čase je $ 0.05215. Za posledních 24 hodin se CYPR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.049 do maxima $ 0.05376, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CYPR v historii je $ 0.4680578929249782, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03851365132680709.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CYPR se za poslední hodinu změnila o -0.25%, za 24 hodin o +3.51% a za posledních 7 dní o +26.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cypher (CYPR)

No.1432

$ 4.95M
$ 74.98K
$ 52.15M
94.83M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.48%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Cypher je $ 4.95M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 74.98K. Objem v oběhu CYPR je 94.83M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 52.15M.

Historie cen v USD pro Cypher (CYPR)

Sledujte změny cen Cypher pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0017681+3.51%
30 dní$ -0.04785-47.85%
60 dní$ -0.04785-47.85%
90 dní$ -0.04785-47.85%
Změna ceny Cypher dnes

Dnes zaznamenal CYPR změnu o $ +0.0017681 (+3.51%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Cypher za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.04785 (-47.85%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Cypher za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CYPR ke změně o $ -0.04785 (-47.85%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Cypher za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.04785 (-47.85%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Cypher (CYPR)?

Podívejte se na stránku Historie cen Cypher.

Co je Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Cypher je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Cypher investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CYPRa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Cypher na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Cypher a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Cypher (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cypher (CYPR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cypher (CYPR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cypher.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cypher!

Tokenomika pro Cypher (CYPR)

Pochopení tokenomiky Cypher (CYPR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CYPR hned teď!

Jak nakupovat Cypher (CYPR)

Snažíte se zjistit, jak koupit Cypher? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Cypher podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CYPR na místní měny

1 Cypher(CYPR) na VND
1,372.32725
1 Cypher(CYPR) na AUD
A$0.079268
1 Cypher(CYPR) na GBP
0.039634
1 Cypher(CYPR) na EUR
0.044849
1 Cypher(CYPR) na USD
$0.05215
1 Cypher(CYPR) na MYR
RM0.2185085
1 Cypher(CYPR) na TRY
2.1918645
1 Cypher(CYPR) na JPY
¥8.0311
1 Cypher(CYPR) na ARS
ARS$74.820648
1 Cypher(CYPR) na RUB
4.1923385
1 Cypher(CYPR) na INR
4.6293555
1 Cypher(CYPR) na IDR
Rp869.166319
1 Cypher(CYPR) na PHP
3.0606835
1 Cypher(CYPR) na EGP
￡E.2.4557435
1 Cypher(CYPR) na BRL
R$0.2800455
1 Cypher(CYPR) na CAD
C$0.07301
1 Cypher(CYPR) na BDT
6.378988
1 Cypher(CYPR) na NGN
75.360922
1 Cypher(CYPR) na COP
$200.5767225
1 Cypher(CYPR) na ZAR
R.0.9048025
1 Cypher(CYPR) na UAH
2.1876925
1 Cypher(CYPR) na TZS
T.Sh.127.818607
1 Cypher(CYPR) na VES
Bs11.52515
1 Cypher(CYPR) na CLP
$49.1253
1 Cypher(CYPR) na PKR
Rs14.72716
1 Cypher(CYPR) na KZT
27.534157
1 Cypher(CYPR) na THB
฿1.680273
1 Cypher(CYPR) na TWD
NT$1.6056985
1 Cypher(CYPR) na AED
د.إ0.1913905
1 Cypher(CYPR) na CHF
Fr0.04172
1 Cypher(CYPR) na HKD
HK$0.4052055
1 Cypher(CYPR) na AMD
֏19.888967
1 Cypher(CYPR) na MAD
.د.م0.4813445
1 Cypher(CYPR) na MXN
$0.967904
1 Cypher(CYPR) na SAR
ريال0.1955625
1 Cypher(CYPR) na ETB
Br8.0118045
1 Cypher(CYPR) na KES
KSh6.719006
1 Cypher(CYPR) na JOD
د.أ0.03697435
1 Cypher(CYPR) na PLN
0.191912
1 Cypher(CYPR) na RON
лв0.2299815
1 Cypher(CYPR) na SEK
kr0.494382
1 Cypher(CYPR) na BGN
лв0.087612
1 Cypher(CYPR) na HUF
Ft17.5469105
1 Cypher(CYPR) na CZK
1.0998435
1 Cypher(CYPR) na KWD
د.ك0.0159579
1 Cypher(CYPR) na ILS
0.1694875
1 Cypher(CYPR) na BOB
Bs0.3603565
1 Cypher(CYPR) na AZN
0.088655
1 Cypher(CYPR) na TJS
SM0.478737
1 Cypher(CYPR) na GEL
0.1413265
1 Cypher(CYPR) na AOA
Kz47.8001685
1 Cypher(CYPR) na BHD
.د.ب0.01955625
1 Cypher(CYPR) na BMD
$0.05215
1 Cypher(CYPR) na DKK
kr0.3374105
1 Cypher(CYPR) na HNL
L1.367373
1 Cypher(CYPR) na MUR
2.385341
1 Cypher(CYPR) na NAD
$0.9016735
1 Cypher(CYPR) na NOK
kr0.527758
1 Cypher(CYPR) na NZD
$0.090741
1 Cypher(CYPR) na PAB
B/.0.05215
1 Cypher(CYPR) na PGK
K0.21903
1 Cypher(CYPR) na QAR
ر.ق0.1893045
1 Cypher(CYPR) na RSD
дин.5.297397
1 Cypher(CYPR) na UZS
soʻm620.833234
1 Cypher(CYPR) na ALL
L4.3540035
1 Cypher(CYPR) na ANG
ƒ0.0933485
1 Cypher(CYPR) na AWG
ƒ0.0933485
1 Cypher(CYPR) na BBD
$0.1043
1 Cypher(CYPR) na BAM
KM0.087612
1 Cypher(CYPR) na BIF
Fr152.43445
1 Cypher(CYPR) na BND
$0.0672735
1 Cypher(CYPR) na BSD
$0.05215
1 Cypher(CYPR) na JMD
$8.3466075
1 Cypher(CYPR) na KHR
208.6
1 Cypher(CYPR) na KMF
Fr22.2159
1 Cypher(CYPR) na LAK
1,133.6956295
1 Cypher(CYPR) na LKR
රු15.831697
1 Cypher(CYPR) na MDL
L0.8849855
1 Cypher(CYPR) na MGA
Ar233.856245
1 Cypher(CYPR) na MOP
P0.4177215
1 Cypher(CYPR) na MVR
0.797895
1 Cypher(CYPR) na MWK
MK90.224715
1 Cypher(CYPR) na MZN
MT3.332385
1 Cypher(CYPR) na NPR
रु7.376096
1 Cypher(CYPR) na PYG
369.8478
1 Cypher(CYPR) na RWF
Fr75.77395
1 Cypher(CYPR) na SBD
$0.4291945
1 Cypher(CYPR) na SCR
0.712369
1 Cypher(CYPR) na SRD
$2.007775
1 Cypher(CYPR) na SVC
$0.4563125
1 Cypher(CYPR) na SZL
L0.9016735
1 Cypher(CYPR) na TMT
m0.182525
1 Cypher(CYPR) na TND
د.ت0.1535296
1 Cypher(CYPR) na TTD
$0.3530555
1 Cypher(CYPR) na UGX
Sh181.0648
1 Cypher(CYPR) na XAF
Fr29.46475
1 Cypher(CYPR) na XCD
$0.140805
1 Cypher(CYPR) na XOF
Fr29.46475
1 Cypher(CYPR) na XPF
Fr5.3193
1 Cypher(CYPR) na BWP
P0.6982885
1 Cypher(CYPR) na BZD
$0.1048215
1 Cypher(CYPR) na CVE
$4.9568575
1 Cypher(CYPR) na DJF
Fr9.23055
1 Cypher(CYPR) na DOP
$3.340729
1 Cypher(CYPR) na DZD
د.ج6.7779355
1 Cypher(CYPR) na FJD
$0.117859
1 Cypher(CYPR) na GNF
Fr449.533
1 Cypher(CYPR) na GTQ
Q0.398426
1 Cypher(CYPR) na GYD
$10.921253
1 Cypher(CYPR) na ISK
kr6.4666

Zdroj Cypher

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Cypher, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Cypher
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cypher

Jakou hodnotu má dnes Cypher (CYPR)?
Aktuální cena CYPR v USD je 0.05215 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CYPR v USD?
Aktuální cena CYPR v USD je $ 0.05215. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cypher?
Tržní kapitalizace CYPR je $ 4.95M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CYPR v oběhu?
Objem CYPR v oběhu je 94.83M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CYPR?
CYPR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.4680578929249782 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CYPR?
CYPR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03851365132680709 USD.
Jaký je objem obchodování CYPR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CYPR je $ 74.98K USD.
Dosáhne CYPR letos vyšší ceny?
CYPR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCYPR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Cypher (CYPR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

CYPR/USDT
$0.05214
+3.59%

