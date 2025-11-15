Tokenomika pro Cycle Network (CYC)

Tokenomika pro Cycle Network (CYC)

Zjistěte klíčové informace o Cycle Network (CYC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:21:35 (UTC+8)
USD

Cycle Network (CYC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cycle Network (CYC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.42M
$ 2.42M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 153.70M
$ 153.70M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.77M
$ 15.77M
Historické maximum:
$ 0.11942
$ 0.11942
Historické minimum:
$ 0.017995529675771657
$ 0.017995529675771657
Aktuální cena:
$ 0.01577
$ 0.01577

Informace o Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Oficiální webové stránky:
https://www.cyclenetwork.io
Bílá kniha:
https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x5845684b49aef79a5c0f887f50401c247dca7ac6

Tokenomika Cycle Network (CYC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cycle Network (CYC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CYC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CYC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CYC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCYC!

Jak nakupovat CYC

Chtěli byste si přidat Cycle Network (CYC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CYC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Cycle Network (CYC)

Analýza historie cen CYC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CYC

Chcete vědět, kam může CYC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CYC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim