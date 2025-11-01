BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cycle Network je 0.02548 USD. Sledujte aktualizace cen CYC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CYC.

Více informací o CYC

Informace o ceně CYC

Co je to CYC

Bílá kniha pro CYC

Oficiální webové stránky CYC

Tokenomika pro CYC

Předpověď cen CYC

Historie CYC

Průvodce nákupem (CYC)

Převodník CYC na fiat měnu

CYC Spot

CYC USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Cycle Network

Kurz Cycle Network(CYC)

Aktuální cena 1 CYC na USD

$0.02546
$0.02546
+0.15%1D
USD
Graf aktuální ceny Cycle Network (CYC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:34:49 (UTC+8)

Informace o ceně Cycle Network (CYC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02514
$ 0.02514
Nejnižší za 24 h
$ 0.02588
$ 0.02588
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02514
$ 0.02514

$ 0.02588
$ 0.02588

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152

$ 0.02527501670895896
$ 0.02527501670895896

-0.20%

+0.15%

-4.82%

-4.82%

Cena Cycle Network (CYC) v reálném čase je $ 0.02548. Za posledních 24 hodin se CYC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02514 do maxima $ 0.02588, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CYC v historii je $ 0.1190066848445152, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02527501670895896.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CYC se za poslední hodinu změnila o -0.20%, za 24 hodin o +0.15% a za posledních 7 dní o -4.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cycle Network (CYC)

No.1541

$ 3.92M
$ 3.92M

$ 29.10K
$ 29.10K

$ 25.48M
$ 25.48M

153.70M
153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

15.37%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Cycle Network je $ 3.92M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 29.10K. Objem v oběhu CYC je 153.70M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.48M.

Historie cen v USD pro Cycle Network (CYC)

Sledujte změny cen Cycle Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000381+0.15%
30 dní$ -0.02701-51.46%
60 dní$ -0.05299-67.53%
90 dní$ +0.00548+27.40%
Změna ceny Cycle Network dnes

Dnes zaznamenal CYC změnu o $ +0.0000381 (+0.15%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Cycle Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.02701 (-51.46%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Cycle Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CYC ke změně o $ -0.05299 (-67.53%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Cycle Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00548 (+27.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Cycle Network (CYC)?

Podívejte se na stránku Historie cen Cycle Network.

Co je Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Cycle Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CYCa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Cycle Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Cycle Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Cycle Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cycle Network (CYC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cycle Network (CYC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cycle Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cycle Network!

Tokenomika pro Cycle Network (CYC)

Pochopení tokenomiky Cycle Network (CYC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CYC hned teď!

Jak nakupovat Cycle Network (CYC)

Snažíte se zjistit, jak koupit Cycle Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Cycle Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CYC na místní měny

1 Cycle Network(CYC) na VND
670.5062
1 Cycle Network(CYC) na AUD
A$0.0387296
1 Cycle Network(CYC) na GBP
0.0193648
1 Cycle Network(CYC) na EUR
0.0219128
1 Cycle Network(CYC) na USD
$0.02548
1 Cycle Network(CYC) na MYR
RM0.1067612
1 Cycle Network(CYC) na TRY
1.0709244
1 Cycle Network(CYC) na JPY
¥3.92392
1 Cycle Network(CYC) na ARS
ARS$36.5566656
1 Cycle Network(CYC) na RUB
2.0483372
1 Cycle Network(CYC) na INR
2.2618596
1 Cycle Network(CYC) na IDR
Rp424.6664968
1 Cycle Network(CYC) na PHP
1.4954212
1 Cycle Network(CYC) na EGP
￡E.1.1998532
1 Cycle Network(CYC) na BRL
R$0.1368276
1 Cycle Network(CYC) na CAD
C$0.035672
1 Cycle Network(CYC) na BDT
3.1167136
1 Cycle Network(CYC) na NGN
36.8206384
1 Cycle Network(CYC) na COP
$97.999902
1 Cycle Network(CYC) na ZAR
R.0.442078
1 Cycle Network(CYC) na UAH
1.068886
1 Cycle Network(CYC) na TZS
T.Sh.62.4509704
1 Cycle Network(CYC) na VES
Bs5.63108
1 Cycle Network(CYC) na CLP
$24.00216
1 Cycle Network(CYC) na PKR
Rs7.195552
1 Cycle Network(CYC) na KZT
13.4529304
1 Cycle Network(CYC) na THB
฿0.8209656
1 Cycle Network(CYC) na TWD
NT$0.7845292
1 Cycle Network(CYC) na AED
د.إ0.0935116
1 Cycle Network(CYC) na CHF
Fr0.020384
1 Cycle Network(CYC) na HKD
HK$0.1979796
1 Cycle Network(CYC) na AMD
֏9.7175624
1 Cycle Network(CYC) na MAD
.د.م0.2351804
1 Cycle Network(CYC) na MXN
$0.4729088
1 Cycle Network(CYC) na SAR
ريال0.09555
1 Cycle Network(CYC) na ETB
Br3.9144924
1 Cycle Network(CYC) na KES
KSh3.2828432
1 Cycle Network(CYC) na JOD
د.أ0.01806532
1 Cycle Network(CYC) na PLN
0.0937664
1 Cycle Network(CYC) na RON
лв0.1123668
1 Cycle Network(CYC) na SEK
kr0.2415504
1 Cycle Network(CYC) na BGN
лв0.0428064
1 Cycle Network(CYC) na HUF
Ft8.5732556
1 Cycle Network(CYC) na CZK
0.5373732
1 Cycle Network(CYC) na KWD
د.ك0.00779688
1 Cycle Network(CYC) na ILS
0.08281
1 Cycle Network(CYC) na BOB
Bs0.1760668
1 Cycle Network(CYC) na AZN
0.043316
1 Cycle Network(CYC) na TJS
SM0.2339064
1 Cycle Network(CYC) na GEL
0.0690508
1 Cycle Network(CYC) na AOA
Kz23.3547132
1 Cycle Network(CYC) na BHD
.د.ب0.009555
1 Cycle Network(CYC) na BMD
$0.02548
1 Cycle Network(CYC) na DKK
kr0.1648556
1 Cycle Network(CYC) na HNL
L0.6680856
1 Cycle Network(CYC) na MUR
1.1654552
1 Cycle Network(CYC) na NAD
$0.4405492
1 Cycle Network(CYC) na NOK
kr0.2578576
1 Cycle Network(CYC) na NZD
$0.0443352
1 Cycle Network(CYC) na PAB
B/.0.02548
1 Cycle Network(CYC) na PGK
K0.107016
1 Cycle Network(CYC) na QAR
ر.ق0.0924924
1 Cycle Network(CYC) na RSD
дин.2.5882584
1 Cycle Network(CYC) na UZS
soʻm303.3332848
1 Cycle Network(CYC) na ALL
L2.1273252
1 Cycle Network(CYC) na ANG
ƒ0.0456092
1 Cycle Network(CYC) na AWG
ƒ0.0456092
1 Cycle Network(CYC) na BBD
$0.05096
1 Cycle Network(CYC) na BAM
KM0.0428064
1 Cycle Network(CYC) na BIF
Fr74.47804
1 Cycle Network(CYC) na BND
$0.0328692
1 Cycle Network(CYC) na BSD
$0.02548
1 Cycle Network(CYC) na JMD
$4.078074
1 Cycle Network(CYC) na KHR
101.92
1 Cycle Network(CYC) na KMF
Fr10.85448
1 Cycle Network(CYC) na LAK
553.9130324
1 Cycle Network(CYC) na LKR
රු7.7352184
1 Cycle Network(CYC) na MDL
L0.4323956
1 Cycle Network(CYC) na MGA
Ar114.259964
1 Cycle Network(CYC) na MOP
P0.2040948
1 Cycle Network(CYC) na MVR
0.389844
1 Cycle Network(CYC) na MWK
MK44.082948
1 Cycle Network(CYC) na MZN
MT1.628172
1 Cycle Network(CYC) na NPR
रु3.6038912
1 Cycle Network(CYC) na PYG
180.70416
1 Cycle Network(CYC) na RWF
Fr37.02244
1 Cycle Network(CYC) na SBD
$0.2097004
1 Cycle Network(CYC) na SCR
0.3480568
1 Cycle Network(CYC) na SRD
$0.98098
1 Cycle Network(CYC) na SVC
$0.22295
1 Cycle Network(CYC) na SZL
L0.4405492
1 Cycle Network(CYC) na TMT
m0.08918
1 Cycle Network(CYC) na TND
د.ت0.07501312
1 Cycle Network(CYC) na TTD
$0.1724996
1 Cycle Network(CYC) na UGX
Sh88.46656
1 Cycle Network(CYC) na XAF
Fr14.3962
1 Cycle Network(CYC) na XCD
$0.068796
1 Cycle Network(CYC) na XOF
Fr14.3962
1 Cycle Network(CYC) na XPF
Fr2.59896
1 Cycle Network(CYC) na BWP
P0.3411772
1 Cycle Network(CYC) na BZD
$0.0512148
1 Cycle Network(CYC) na CVE
$2.421874
1 Cycle Network(CYC) na DJF
Fr4.50996
1 Cycle Network(CYC) na DOP
$1.6322488
1 Cycle Network(CYC) na DZD
د.ج3.3116356
1 Cycle Network(CYC) na FJD
$0.0575848
1 Cycle Network(CYC) na GNF
Fr219.6376
1 Cycle Network(CYC) na GTQ
Q0.1946672
1 Cycle Network(CYC) na GYD
$5.3360216
1 Cycle Network(CYC) na ISK
kr3.15952

Zdroj Cycle Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Cycle Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Cycle Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cycle Network

Jakou hodnotu má dnes Cycle Network (CYC)?
Aktuální cena CYC v USD je 0.02548 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CYC v USD?
Aktuální cena CYC v USD je $ 0.02548. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cycle Network?
Tržní kapitalizace CYC je $ 3.92M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CYC v oběhu?
Objem CYC v oběhu je 153.70M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CYC?
CYC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.1190066848445152 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CYC?
CYC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02527501670895896 USD.
Jaký je objem obchodování CYC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CYC je $ 29.10K USD.
Dosáhne CYC letos vyšší ceny?
CYC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCYC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:34:49 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod CYC na USD

Částka

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02548 USD

Obchodujte CYC

CYC/USDC
$0.02547
$0.02547
+0.31%
CYC/USDT
$0.02546
$0.02546
+0.07%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$110,192.42

$3,862.97

$0.02472

$185.99

$1.0003

$3,862.97

$110,192.42

$185.99

$2.5087

$1,087.04

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000424

$0.0044

$0.00000101

$19.650

$0.0030130

