Tokenomika pro COTI (COTI)

Zjistěte klíčové informace o COTI (COTI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

Oficiální webové stránky:
https://coti.io/
Bílá kniha:
https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://explorer.coti.io/

COTI (COTI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro COTI (COTI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 137.91M
$ 137.91M$ 137.91M
Celkový objem:
$ 4.91B
$ 4.91B$ 4.91B
Objem v oběhu:
$ 2.29B
$ 2.29B$ 2.29B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 295.83M
$ 295.83M$ 295.83M
Historické maximum:
$ 0.28
$ 0.28$ 0.28
Historické minimum:
$ 0.00622556408704
$ 0.00622556408704$ 0.00622556408704
Aktuální cena:
$ 0.06025
$ 0.06025$ 0.06025

Tokenomika COTI (COTI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro COTI (COTI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COTI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COTI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Historie cen pro COTI (COTI)

Analýza historie cen COTI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny COTI

Chcete vědět, kam může COTI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COTI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.