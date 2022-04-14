Tokenomika pro Cogni Token (COG)

Zjistěte klíčové informace o Cogni Token (COG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cogni Token (COG)

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Oficiální webové stránky:
https://cognitoken.top/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1zNSIjCKglyr5uNid9sAnCTZBF00y1239/view
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xba27e487697f88635baf8b469a36a313faccb4ea

Cogni Token (COG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cogni Token (COG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 47
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.3488
Tokenomika Cogni Token (COG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cogni Token (COG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOG!

