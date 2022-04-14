Tokenomika pro Cloud (CLOUD)

Tokenomika pro Cloud (CLOUD)

Zjistěte klíčové informace o Cloud (CLOUD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Oficiální webové stránky:
https://www.sanctum.so/
Bílá kniha:
https://learn.sanctum.so/docs
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CLoUDKc4Ane7HeQcPpE3YHnznRxhMimJ4MyaUqyHFzAu

Cloud (CLOUD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cloud (CLOUD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.87M
$ 84.87M$ 84.87M
Historické maximum:
$ 0.6457
$ 0.6457$ 0.6457
Historické minimum:
$ 0.0642743829016567
$ 0.0642743829016567$ 0.0642743829016567
Aktuální cena:
$ 0.08487
$ 0.08487$ 0.08487

Tokenomika Cloud (CLOUD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cloud (CLOUD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CLOUD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CLOUD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CLOUD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLOUD!

Jak nakupovat CLOUD

Chtěli byste si přidat Cloud (CLOUD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CLOUD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Cloud (CLOUD)

Analýza historie cen CLOUD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CLOUD

Chcete vědět, kam může CLOUD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CLOUD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.