Tokenomika pro Clore AI (CLORE)

Zjistěte klíčové informace o Clore AI (CLORE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Clore AI (CLORE)

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Oficiální webové stránky:
https://www.clore.ai
Bílá kniha:
https://clore.ai/assets/pdf/Proof%20Of%20Holding.pdf
Block Explorer:
https://clore.cryptoscope.io/

Clore AI (CLORE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Clore AI (CLORE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.32M
Celkový objem:
$ 1.30B
Objem v oběhu:
$ 573.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.37M
Historické maximum:
$ 0.45
Historické minimum:
$ 0.002873471608704941
Aktuální cena:
$ 0.017977
Tokenomika Clore AI (CLORE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Clore AI (CLORE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CLORE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CLORE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CLORE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLORE!

Jak nakupovat CLORE

Chtěli byste si přidat Clore AI (CLORE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CLORE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Clore AI (CLORE)

Analýza historie cen CLORE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CLORE

Chcete vědět, kam může CLORE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CLORE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.