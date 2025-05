CLORE

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

JménoCLORE

PoziceNo.1056

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,36

Objem v oběhu540.408.995

Max. objem1.300.000.000

Celkový objem540.408.995,2523519

Poměr v oběhu0.4156%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4477709866959041,2024-03-17

Nejnižší cena0.002873471608704941,2023-06-13

Veřejný blockchainCLORE

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.