Tokenomika pro Cheems (CHEEMS)
Informace o Cheems (CHEEMS)
“Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth.
Cheems (CHEEMS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cheems (CHEEMS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cheems (CHEEMS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cheems (CHEEMS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CHEEMS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CHEEMS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CHEEMS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHEEMS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
