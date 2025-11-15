Tokenomika pro Creditlink (CDL)

Tokenomika pro Creditlink (CDL)

Zjistěte klíčové informace o Creditlink (CDL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:01:49 (UTC+8)
USD

Creditlink (CDL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Creditlink (CDL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 49.19M
$ 49.19M$ 49.19M
Historické maximum:
$ 0.1618
$ 0.1618$ 0.1618
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.04919
$ 0.04919$ 0.04919

Informace o Creditlink (CDL)

Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access.

Oficiální webové stránky:
https://creditlink.info/
Bílá kniha:
https://creditslink.gitbook.io/lightpaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x84575b87395c970F1F48E87d87a8dB36Ed653716

Tokenomika Creditlink (CDL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Creditlink (CDL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CDL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CDL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CDL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCDL!

Jak nakupovat CDL

Chtěli byste si přidat Creditlink (CDL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CDL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Creditlink (CDL)

Analýza historie cen CDL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CDL

Chcete vědět, kam může CDL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CDL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

