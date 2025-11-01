BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Creditlink je 0.07398 USD. Sledujte aktualizace cen CDL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CDL.

Kurz Creditlink(CDL)

Aktuální cena 1 CDL na USD

$0.07398
+4.50%1D
USD
Graf aktuální ceny Creditlink (CDL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:49 (UTC+8)

Informace o ceně Creditlink (CDL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.06887
Nejnižší za 24 h
$ 0.07715
Nejvyšší za 24 h

$ 0.06887
$ 0.07715
--
--
+2.19%

+4.50%

-11.51%

-11.51%

Cena Creditlink (CDL) v reálném čase je $ 0.07398. Za posledních 24 hodin se CDL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.06887 do maxima $ 0.07715, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CDL v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CDL se za poslední hodinu změnila o +2.19%, za 24 hodin o +4.50% a za posledních 7 dní o -11.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Creditlink (CDL)

--
$ 57.96K
$ 57.96K$ 57.96K

$ 73.98M
$ 73.98M$ 73.98M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Creditlink je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.96K. Objem v oběhu CDL je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 73.98M.

Historie cen v USD pro Creditlink (CDL)

Sledujte změny cen Creditlink pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0031857+4.50%
30 dní$ +0.03538+91.65%
60 dní$ +0.05398+269.90%
90 dní$ +0.05398+269.90%
Změna ceny Creditlink dnes

Dnes zaznamenal CDL změnu o $ +0.0031857 (+4.50%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Creditlink za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.03538 (+91.65%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Creditlink za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CDL ke změně o $ +0.05398 (+269.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Creditlink za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.05398 (+269.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Creditlink (CDL)?

Podívejte se na stránku Historie cen Creditlink.

Co je Creditlink (CDL)

Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access.

Creditlink je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Creditlink investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CDLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Creditlink na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Creditlink a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Creditlink (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Creditlink (CDL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Creditlink (CDL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Creditlink.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Creditlink!

Tokenomika pro Creditlink (CDL)

Pochopení tokenomiky Creditlink (CDL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CDL hned teď!

Jak nakupovat Creditlink (CDL)

Snažíte se zjistit, jak koupit Creditlink? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Creditlink podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CDL na místní měny

1 Creditlink(CDL) na VND
1,946.7837
1 Creditlink(CDL) na AUD
A$0.1124496
1 Creditlink(CDL) na GBP
0.0562248
1 Creditlink(CDL) na EUR
0.0636228
1 Creditlink(CDL) na USD
$0.07398
1 Creditlink(CDL) na MYR
RM0.3099762
1 Creditlink(CDL) na TRY
3.1093794
1 Creditlink(CDL) na JPY
¥11.31894
1 Creditlink(CDL) na ARS
ARS$106.4453832
1 Creditlink(CDL) na RUB
5.9472522
1 Creditlink(CDL) na INR
6.5723832
1 Creditlink(CDL) na IDR
Rp1,232.9995068
1 Creditlink(CDL) na PHP
4.3418862
1 Creditlink(CDL) na EGP
￡E.3.480759
1 Creditlink(CDL) na BRL
R$0.3972726
1 Creditlink(CDL) na CAD
C$0.103572
1 Creditlink(CDL) na BDT
9.0492336
1 Creditlink(CDL) na NGN
107.0616366
1 Creditlink(CDL) na COP
$284.538177
1 Creditlink(CDL) na ZAR
R.1.283553
1 Creditlink(CDL) na UAH
3.103461
1 Creditlink(CDL) na TZS
T.Sh.182.216439
1 Creditlink(CDL) na VES
Bs16.34958
1 Creditlink(CDL) na CLP
$69.68916
1 Creditlink(CDL) na PKR
Rs20.7802422
1 Creditlink(CDL) na KZT
39.2049612
1 Creditlink(CDL) na THB
฿2.3836356
1 Creditlink(CDL) na TWD
NT$2.2778442
1 Creditlink(CDL) na AED
د.إ0.2715066
1 Creditlink(CDL) na CHF
Fr0.059184
1 Creditlink(CDL) na HKD
HK$0.5748246
1 Creditlink(CDL) na AMD
֏28.312146
1 Creditlink(CDL) na MAD
.د.م0.684315
1 Creditlink(CDL) na MXN
$1.3730688
1 Creditlink(CDL) na SAR
ريال0.277425
1 Creditlink(CDL) na ETB
Br11.4091956
1 Creditlink(CDL) na KES
KSh9.5574762
1 Creditlink(CDL) na JOD
د.أ0.05245182
1 Creditlink(CDL) na PLN
0.2722464
1 Creditlink(CDL) na RON
лв0.3262518
1 Creditlink(CDL) na SEK
kr0.7013304
1 Creditlink(CDL) na BGN
лв0.1250262
1 Creditlink(CDL) na HUF
Ft24.8920506
1 Creditlink(CDL) na CZK
1.5602382
1 Creditlink(CDL) na KWD
د.ك0.02263788
1 Creditlink(CDL) na ILS
0.240435
1 Creditlink(CDL) na BOB
Bs0.5112018
1 Creditlink(CDL) na AZN
0.125766
1 Creditlink(CDL) na TJS
SM0.6813558
1 Creditlink(CDL) na GEL
0.2004858
1 Creditlink(CDL) na AOA
Kz67.8093282
1 Creditlink(CDL) na BHD
.د.ب0.02781648
1 Creditlink(CDL) na BMD
$0.07398
1 Creditlink(CDL) na DKK
kr0.4786506
1 Creditlink(CDL) na HNL
L1.9471536
1 Creditlink(CDL) na MUR
3.3838452
1 Creditlink(CDL) na NAD
$1.2783744
1 Creditlink(CDL) na NOK
kr0.7486776
1 Creditlink(CDL) na NZD
$0.1287252
1 Creditlink(CDL) na PAB
B/.0.07398
1 Creditlink(CDL) na PGK
K0.3114558
1 Creditlink(CDL) na QAR
ر.ق0.2692872
1 Creditlink(CDL) na RSD
дин.7.5148884
1 Creditlink(CDL) na UZS
soʻm891.3250962
1 Creditlink(CDL) na ALL
L6.2002638
1 Creditlink(CDL) na ANG
ƒ0.1324242
1 Creditlink(CDL) na AWG
ƒ0.1324242
1 Creditlink(CDL) na BBD
$0.14796
1 Creditlink(CDL) na BAM
KM0.1242864
1 Creditlink(CDL) na BIF
Fr218.83284
1 Creditlink(CDL) na BND
$0.096174
1 Creditlink(CDL) na BSD
$0.07398
1 Creditlink(CDL) na JMD
$11.8856268
1 Creditlink(CDL) na KHR
297.1081188
1 Creditlink(CDL) na KMF
Fr31.51548
1 Creditlink(CDL) na LAK
1,608.2608374
1 Creditlink(CDL) na LKR
රු22.5476244
1 Creditlink(CDL) na MDL
L1.250262
1 Creditlink(CDL) na MGA
Ar333.24291
1 Creditlink(CDL) na MOP
P0.5925798
1 Creditlink(CDL) na MVR
1.131894
1 Creditlink(CDL) na MWK
MK128.4374178
1 Creditlink(CDL) na MZN
MT4.727322
1 Creditlink(CDL) na NPR
रु10.5036804
1 Creditlink(CDL) na PYG
524.66616
1 Creditlink(CDL) na RWF
Fr107.49294
1 Creditlink(CDL) na SBD
$0.6088554
1 Creditlink(CDL) na SCR
1.0105668
1 Creditlink(CDL) na SRD
$2.84823
1 Creditlink(CDL) na SVC
$0.647325
1 Creditlink(CDL) na SZL
L1.283553
1 Creditlink(CDL) na TMT
m0.25893
1 Creditlink(CDL) na TND
د.ت0.21727926
1 Creditlink(CDL) na TTD
$0.5008446
1 Creditlink(CDL) na UGX
Sh257.74632
1 Creditlink(CDL) na XAF
Fr41.7987
1 Creditlink(CDL) na XCD
$0.199746
1 Creditlink(CDL) na XOF
Fr41.7987
1 Creditlink(CDL) na XPF
Fr7.54596
1 Creditlink(CDL) na BWP
P0.9942912
1 Creditlink(CDL) na BZD
$0.1486998
1 Creditlink(CDL) na CVE
$7.0643502
1 Creditlink(CDL) na DJF
Fr13.09446
1 Creditlink(CDL) na DOP
$4.7413782
1 Creditlink(CDL) na DZD
د.ج9.6159204
1 Creditlink(CDL) na FJD
$0.1671948
1 Creditlink(CDL) na GNF
Fr643.2561
1 Creditlink(CDL) na GTQ
Q0.5674266
1 Creditlink(CDL) na GYD
$15.4928916
1 Creditlink(CDL) na ISK
kr9.2475

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Creditlink, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Creditlink
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Creditlink

Jakou hodnotu má dnes Creditlink (CDL)?
Aktuální cena CDL v USD je 0.07398 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CDL v USD?
Aktuální cena CDL v USD je $ 0.07398. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Creditlink?
Tržní kapitalizace CDL je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CDL v oběhu?
Objem CDL v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CDL?
CDL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CDL?
CDL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CDL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CDL je $ 57.96K USD.
Dosáhne CDL letos vyšší ceny?
CDL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCDL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Creditlink (CDL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

