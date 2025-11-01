BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Courage The Dog je 0.000403 USD. Sledujte aktualizace cen CCDOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CCDOG.Dnešní aktuální cena Courage The Dog je 0.000403 USD. Sledujte aktualizace cen CCDOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CCDOG.

Více informací o CCDOG

Informace o ceně CCDOG

Co je to CCDOG

Oficiální webové stránky CCDOG

Tokenomika pro CCDOG

Předpověď cen CCDOG

Historie CCDOG

Průvodce nákupem (CCDOG)

Převodník CCDOG na fiat měnu

CCDOG Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Courage The Dog

Kurz Courage The Dog(CCDOG)

Aktuální cena 1 CCDOG na USD

$0.000403
$0.000403$0.000403
+7.18%1D
USD
Graf aktuální ceny Courage The Dog (CCDOG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:42 (UTC+8)

Informace o ceně Courage The Dog (CCDOG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00031
$ 0.00031$ 0.00031
Nejnižší za 24 h
$ 0.000465
$ 0.000465$ 0.000465
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00031
$ 0.00031$ 0.00031

$ 0.000465
$ 0.000465$ 0.000465

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114

0.00%

+7.18%

-34.48%

-34.48%

Cena Courage The Dog (CCDOG) v reálném čase je $ 0.000403. Za posledních 24 hodin se CCDOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00031 do maxima $ 0.000465, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CCDOG v historii je $ 0.007338398743725209, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000171937390596114.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CCDOG se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +7.18% a za posledních 7 dní o -34.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Courage The Dog (CCDOG)

No.2620

$ 403.00K
$ 403.00K$ 403.00K

$ 5.97K
$ 5.97K$ 5.97K

$ 403.00K
$ 403.00K$ 403.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Courage The Dog je $ 403.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 5.97K. Objem v oběhu CCDOG je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 403.00K.

Historie cen v USD pro Courage The Dog (CCDOG)

Sledujte změny cen Courage The Dog pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000027+7.18%
30 dní$ -0.001643-80.31%
60 dní$ -0.001615-80.03%
90 dní$ -0.001398-77.63%
Změna ceny Courage The Dog dnes

Dnes zaznamenal CCDOG změnu o $ +0.000027 (+7.18%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Courage The Dog za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001643 (-80.31%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Courage The Dog za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CCDOG ke změně o $ -0.001615 (-80.03%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Courage The Dog za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001398 (-77.63%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Courage The Dog (CCDOG)?

Podívejte se na stránku Historie cen Courage The Dog.

Co je Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Courage The Dog investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CCDOGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Courage The Dog na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Courage The Dog a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Courage The Dog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Courage The Dog (CCDOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Courage The Dog (CCDOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Courage The Dog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Courage The Dog!

Tokenomika pro Courage The Dog (CCDOG)

Pochopení tokenomiky Courage The Dog (CCDOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CCDOG hned teď!

Jak nakupovat Courage The Dog (CCDOG)

Snažíte se zjistit, jak koupit Courage The Dog? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Courage The Dog podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CCDOG na místní měny

1 Courage The Dog(CCDOG) na VND
10.604945
1 Courage The Dog(CCDOG) na AUD
A$0.00061256
1 Courage The Dog(CCDOG) na GBP
0.00030628
1 Courage The Dog(CCDOG) na EUR
0.00034658
1 Courage The Dog(CCDOG) na USD
$0.000403
1 Courage The Dog(CCDOG) na MYR
RM0.00168857
1 Courage The Dog(CCDOG) na TRY
0.01693809
1 Courage The Dog(CCDOG) na JPY
¥0.061659
1 Courage The Dog(CCDOG) na ARS
ARS$0.57985252
1 Courage The Dog(CCDOG) na RUB
0.03239717
1 Courage The Dog(CCDOG) na INR
0.03580252
1 Courage The Dog(CCDOG) na IDR
Rp6.71666398
1 Courage The Dog(CCDOG) na PHP
0.02365207
1 Courage The Dog(CCDOG) na EGP
￡E.0.01896115
1 Courage The Dog(CCDOG) na BRL
R$0.00216411
1 Courage The Dog(CCDOG) na CAD
C$0.0005642
1 Courage The Dog(CCDOG) na BDT
0.04929496
1 Courage The Dog(CCDOG) na NGN
0.58320951
1 Courage The Dog(CCDOG) na COP
$1.54999845
1 Courage The Dog(CCDOG) na ZAR
R.0.00699205
1 Courage The Dog(CCDOG) na UAH
0.01690585
1 Courage The Dog(CCDOG) na TZS
T.Sh.0.99260915
1 Courage The Dog(CCDOG) na VES
Bs0.089063
1 Courage The Dog(CCDOG) na CLP
$0.379626
1 Courage The Dog(CCDOG) na PKR
Rs0.11319867
1 Courage The Dog(CCDOG) na KZT
0.21356582
1 Courage The Dog(CCDOG) na THB
฿0.01298466
1 Courage The Dog(CCDOG) na TWD
NT$0.01240837
1 Courage The Dog(CCDOG) na AED
د.إ0.00147901
1 Courage The Dog(CCDOG) na CHF
Fr0.0003224
1 Courage The Dog(CCDOG) na HKD
HK$0.00313131
1 Courage The Dog(CCDOG) na AMD
֏0.1542281
1 Courage The Dog(CCDOG) na MAD
.د.م0.00372775
1 Courage The Dog(CCDOG) na MXN
$0.00747968
1 Courage The Dog(CCDOG) na SAR
ريال0.00151125
1 Courage The Dog(CCDOG) na ETB
Br0.06215066
1 Courage The Dog(CCDOG) na KES
KSh0.05206357
1 Courage The Dog(CCDOG) na JOD
د.أ0.000285727
1 Courage The Dog(CCDOG) na PLN
0.00148304
1 Courage The Dog(CCDOG) na RON
лв0.00177723
1 Courage The Dog(CCDOG) na SEK
kr0.00382044
1 Courage The Dog(CCDOG) na BGN
лв0.00068107
1 Courage The Dog(CCDOG) na HUF
Ft0.13559741
1 Courage The Dog(CCDOG) na CZK
0.00849927
1 Courage The Dog(CCDOG) na KWD
د.ك0.000123318
1 Courage The Dog(CCDOG) na ILS
0.00130975
1 Courage The Dog(CCDOG) na BOB
Bs0.00278473
1 Courage The Dog(CCDOG) na AZN
0.0006851
1 Courage The Dog(CCDOG) na TJS
SM0.00371163
1 Courage The Dog(CCDOG) na GEL
0.00109213
1 Courage The Dog(CCDOG) na AOA
Kz0.36938577
1 Courage The Dog(CCDOG) na BHD
.د.ب0.000151528
1 Courage The Dog(CCDOG) na BMD
$0.000403
1 Courage The Dog(CCDOG) na DKK
kr0.00260741
1 Courage The Dog(CCDOG) na HNL
L0.01060696
1 Courage The Dog(CCDOG) na MUR
0.01843322
1 Courage The Dog(CCDOG) na NAD
$0.00696384
1 Courage The Dog(CCDOG) na NOK
kr0.00407836
1 Courage The Dog(CCDOG) na NZD
$0.00070122
1 Courage The Dog(CCDOG) na PAB
B/.0.000403
1 Courage The Dog(CCDOG) na PGK
K0.00169663
1 Courage The Dog(CCDOG) na QAR
ر.ق0.00146692
1 Courage The Dog(CCDOG) na RSD
дин.0.04093674
1 Courage The Dog(CCDOG) na UZS
soʻm4.85542057
1 Courage The Dog(CCDOG) na ALL
L0.03377543
1 Courage The Dog(CCDOG) na ANG
ƒ0.00072137
1 Courage The Dog(CCDOG) na AWG
ƒ0.00072137
1 Courage The Dog(CCDOG) na BBD
$0.000806
1 Courage The Dog(CCDOG) na BAM
KM0.00067704
1 Courage The Dog(CCDOG) na BIF
Fr1.192074
1 Courage The Dog(CCDOG) na BND
$0.0005239
1 Courage The Dog(CCDOG) na BSD
$0.000403
1 Courage The Dog(CCDOG) na JMD
$0.06474598
1 Courage The Dog(CCDOG) na KHR
1.61847218
1 Courage The Dog(CCDOG) na KMF
Fr0.171678
1 Courage The Dog(CCDOG) na LAK
8.76086939
1 Courage The Dog(CCDOG) na LKR
රු0.12282634
1 Courage The Dog(CCDOG) na MDL
L0.0068107
1 Courage The Dog(CCDOG) na MGA
Ar1.8153135
1 Courage The Dog(CCDOG) na MOP
P0.00322803
1 Courage The Dog(CCDOG) na MVR
0.0061659
1 Courage The Dog(CCDOG) na MWK
MK0.69965233
1 Courage The Dog(CCDOG) na MZN
MT0.0257517
1 Courage The Dog(CCDOG) na NPR
रु0.05721794
1 Courage The Dog(CCDOG) na PYG
2.858076
1 Courage The Dog(CCDOG) na RWF
Fr0.585559
1 Courage The Dog(CCDOG) na SBD
$0.00331669
1 Courage The Dog(CCDOG) na SCR
0.00550498
1 Courage The Dog(CCDOG) na SRD
$0.0155155
1 Courage The Dog(CCDOG) na SVC
$0.00352625
1 Courage The Dog(CCDOG) na SZL
L0.00699205
1 Courage The Dog(CCDOG) na TMT
m0.0014105
1 Courage The Dog(CCDOG) na TND
د.ت0.001183611
1 Courage The Dog(CCDOG) na TTD
$0.00272831
1 Courage The Dog(CCDOG) na UGX
Sh1.404052
1 Courage The Dog(CCDOG) na XAF
Fr0.227695
1 Courage The Dog(CCDOG) na XCD
$0.0010881
1 Courage The Dog(CCDOG) na XOF
Fr0.227695
1 Courage The Dog(CCDOG) na XPF
Fr0.041106
1 Courage The Dog(CCDOG) na BWP
P0.00541632
1 Courage The Dog(CCDOG) na BZD
$0.00081003
1 Courage The Dog(CCDOG) na CVE
$0.03848247
1 Courage The Dog(CCDOG) na DJF
Fr0.071331
1 Courage The Dog(CCDOG) na DOP
$0.02582827
1 Courage The Dog(CCDOG) na DZD
د.ج0.05238194
1 Courage The Dog(CCDOG) na FJD
$0.00091078
1 Courage The Dog(CCDOG) na GNF
Fr3.504085
1 Courage The Dog(CCDOG) na GTQ
Q0.00309101
1 Courage The Dog(CCDOG) na GYD
$0.08439626
1 Courage The Dog(CCDOG) na ISK
kr0.050375

Zdroj Courage The Dog

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Courage The Dog, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Courage The Dog
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Courage The Dog

Jakou hodnotu má dnes Courage The Dog (CCDOG)?
Aktuální cena CCDOG v USD je 0.000403 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CCDOG v USD?
Aktuální cena CCDOG v USD je $ 0.000403. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Courage The Dog?
Tržní kapitalizace CCDOG je $ 403.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CCDOG v oběhu?
Objem CCDOG v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CCDOG?
CCDOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.007338398743725209 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CCDOG?
CCDOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000171937390596114 USD.
Jaký je objem obchodování CCDOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CCDOG je $ 5.97K USD.
Dosáhne CCDOG letos vyšší ceny?
CCDOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCCDOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Courage The Dog (CCDOG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod CCDOG na USD

Částka

CCDOG
CCDOG
USD
USD

1 CCDOG = 0.000403 USD

Obchodujte CCDOG

CCDOG/USDT
$0.000403
$0.000403$0.000403
+7.18%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,967.84
$109,967.84$109,967.84

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.36
$3,854.36$3,854.36

-0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02502
$0.02502$0.02502

-22.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.22
$185.22$185.22

-1.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.36
$3,854.36$3,854.36

-0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,967.84
$109,967.84$109,967.84

-0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.22
$185.22$185.22

-1.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

-0.86%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.65
$1,084.65$1,084.65

+0.02%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000790
$0.0000790$0.0000790

+58.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000475
$0.000475$0.000475

+137.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0053
$0.0053$0.0053

+112.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000097
$0.00000097$0.00000097

+51.56%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20860
$0.20860$0.20860

+49.86%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7311
$0.7311$0.7311

+42.04%