Dnešní aktuální cena Bitlight Labs je 1.843 USD. Sledujte aktualizace cen LIGHT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIGHT.

Kurz Bitlight Labs(LIGHT)

Aktuální cena 1 LIGHT na USD

$1.843
-1.10%1D
USD
Graf aktuální ceny Bitlight Labs (LIGHT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:54:07 (UTC+8)

Informace o ceně Bitlight Labs (LIGHT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.8143
Nejnižší za 24 h
$ 1.9642
Nejvyšší za 24 h

$ 1.8143
$ 1.9642
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
+0.14%

-1.09%

-18.71%

-18.71%

Cena Bitlight Labs (LIGHT) v reálném čase je $ 1.843. Za posledních 24 hodin se LIGHT obchodoval v rozmezí od minima $ 1.8143 do maxima $ 1.9642, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIGHT v historii je $ 2.619557835411834, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.5392876430024418.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIGHT se za poslední hodinu změnila o +0.14%, za 24 hodin o -1.09% a za posledních 7 dní o -18.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitlight Labs (LIGHT)

No.355

$ 79.35M
$ 118.32K
$ 774.06M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Bitlight Labs je $ 79.35M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 118.32K. Objem v oběhu LIGHT je 43.06M, přičemž celková zásoba je 420000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 774.06M.

Historie cen v USD pro Bitlight Labs (LIGHT)

Sledujte změny cen Bitlight Labs pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.020498-1.09%
30 dní$ +0.7733+72.29%
60 dní$ +1.743+1,743.00%
90 dní$ +1.743+1,743.00%
Změna ceny Bitlight Labs dnes

Dnes zaznamenal LIGHT změnu o $ -0.020498 (-1.09%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Bitlight Labs za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.7733 (+72.29%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Bitlight Labs za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LIGHT ke změně o $ +1.743 (+1,743.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Bitlight Labs za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +1.743 (+1,743.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Bitlight Labs (LIGHT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Bitlight Labs.

Co je Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Bitlight Labs investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LIGHTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Bitlight Labs na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Bitlight Labs a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Bitlight Labs (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitlight Labs (LIGHT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitlight Labs (LIGHT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitlight Labs.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitlight Labs!

Tokenomika pro Bitlight Labs (LIGHT)

Pochopení tokenomiky Bitlight Labs (LIGHT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIGHT hned teď!

Jak nakupovat Bitlight Labs (LIGHT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Bitlight Labs? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Bitlight Labs podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LIGHT na místní měny

Zdroj Bitlight Labs

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Bitlight Labs, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Bitlight Labs
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitlight Labs

Jakou hodnotu má dnes Bitlight Labs (LIGHT)?
Aktuální cena LIGHT v USD je 1.843 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIGHT v USD?
Aktuální cena LIGHT v USD je $ 1.843. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitlight Labs?
Tržní kapitalizace LIGHT je $ 79.35M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIGHT v oběhu?
Objem LIGHT v oběhu je 43.06M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIGHT?
LIGHT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.619557835411834 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIGHT?
LIGHT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.5392876430024418 USD.
Jaký je objem obchodování LIGHT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIGHT je $ 118.32K USD.
Dosáhne LIGHT letos vyšší ceny?
LIGHT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIGHT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:54:07 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

