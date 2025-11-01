BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena HODL je 0.0035 USD. Sledujte aktualizace cen HODL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HODL.Dnešní aktuální cena HODL je 0.0035 USD. Sledujte aktualizace cen HODL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HODL.

Více informací o HODL

Informace o ceně HODL

Co je to HODL

Tokenomika pro HODL

Předpověď cen HODL

Historie HODL

Průvodce nákupem (HODL)

Převodník HODL na fiat měnu

HODL Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo HODL

Kurz HODL(HODL)

Aktuální cena 1 HODL na USD

$0.0035
$0.0035$0.0035
+40.00%1D
USD
Graf aktuální ceny HODL (HODL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:47:03 (UTC+8)

Informace o ceně HODL (HODL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024
Nejnižší za 24 h
$ 0.023
$ 0.023$ 0.023
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

$ 0.023
$ 0.023$ 0.023

--
----

--
----

+2.94%

+40.00%

-99.52%

-99.52%

Cena HODL (HODL) v reálném čase je $ 0.0035. Za posledních 24 hodin se HODL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0024 do maxima $ 0.023, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HODL v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HODL se za poslední hodinu změnila o +2.94%, za 24 hodin o +40.00% a za posledních 7 dní o -99.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HODL (HODL)

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ARB

Aktuální tržní kapitalizace HODL je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.15M. Objem v oběhu HODL je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.50M.

Historie cen v USD pro HODL (HODL)

Sledujte změny cen HODL pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.001+40.00%
30 dní$ -0.0215-86.00%
60 dní$ -0.0215-86.00%
90 dní$ -0.0215-86.00%
Změna ceny HODL dnes

Dnes zaznamenal HODL změnu o $ +0.001 (+40.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny HODL za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0215 (-86.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny HODL za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u HODL ke změně o $ -0.0215 (-86.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny HODL za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0215 (-86.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům HODL (HODL)?

Podívejte se na stránku Historie cen HODL.

Co je HODL (HODL)

HODL ($HODL): The Meme Token Defining Crypto Resilience.

HODL je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich HODL investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu HODLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o HODL na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na HODL a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny HODL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HODL (HODL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HODL (HODL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HODL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HODL!

Tokenomika pro HODL (HODL)

Pochopení tokenomiky HODL (HODL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HODL hned teď!

Jak nakupovat HODL (HODL)

Snažíte se zjistit, jak koupit HODL? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit HODL podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

HODL na místní měny

1 HODL(HODL) na VND
92.1025
1 HODL(HODL) na AUD
A$0.00532
1 HODL(HODL) na GBP
0.00266
1 HODL(HODL) na EUR
0.00301
1 HODL(HODL) na USD
$0.0035
1 HODL(HODL) na MYR
RM0.014665
1 HODL(HODL) na TRY
0.147105
1 HODL(HODL) na JPY
¥0.5355
1 HODL(HODL) na ARS
ARS$5.02152
1 HODL(HODL) na RUB
0.281365
1 HODL(HODL) na INR
0.310695
1 HODL(HODL) na IDR
Rp58.33331
1 HODL(HODL) na PHP
0.205415
1 HODL(HODL) na EGP
￡E.0.165305
1 HODL(HODL) na BRL
R$0.018795
1 HODL(HODL) na CAD
C$0.0049
1 HODL(HODL) na BDT
0.42812
1 HODL(HODL) na NGN
5.05778
1 HODL(HODL) na COP
$13.461525
1 HODL(HODL) na ZAR
R.0.060795
1 HODL(HODL) na UAH
0.146825
1 HODL(HODL) na TZS
T.Sh.8.57843
1 HODL(HODL) na VES
Bs0.7735
1 HODL(HODL) na CLP
$3.297
1 HODL(HODL) na PKR
Rs0.9884
1 HODL(HODL) na KZT
1.84793
1 HODL(HODL) na THB
฿0.11277
1 HODL(HODL) na TWD
NT$0.107765
1 HODL(HODL) na AED
د.إ0.012845
1 HODL(HODL) na CHF
Fr0.0028
1 HODL(HODL) na HKD
HK$0.027195
1 HODL(HODL) na AMD
֏1.33483
1 HODL(HODL) na MAD
.د.م0.032305
1 HODL(HODL) na MXN
$0.06496
1 HODL(HODL) na SAR
ريال0.013125
1 HODL(HODL) na ETB
Br0.537705
1 HODL(HODL) na KES
KSh0.45094
1 HODL(HODL) na JOD
د.أ0.0024815
1 HODL(HODL) na PLN
0.01288
1 HODL(HODL) na RON
лв0.015435
1 HODL(HODL) na SEK
kr0.03318
1 HODL(HODL) na BGN
лв0.005915
1 HODL(HODL) na HUF
Ft1.177645
1 HODL(HODL) na CZK
0.073815
1 HODL(HODL) na KWD
د.ك0.0010675
1 HODL(HODL) na ILS
0.011375
1 HODL(HODL) na BOB
Bs0.024185
1 HODL(HODL) na AZN
0.00595
1 HODL(HODL) na TJS
SM0.03213
1 HODL(HODL) na GEL
0.009485
1 HODL(HODL) na AOA
Kz3.208065
1 HODL(HODL) na BHD
.د.ب0.0013125
1 HODL(HODL) na BMD
$0.0035
1 HODL(HODL) na DKK
kr0.022645
1 HODL(HODL) na HNL
L0.09177
1 HODL(HODL) na MUR
0.16009
1 HODL(HODL) na NAD
$0.060515
1 HODL(HODL) na NOK
kr0.03542
1 HODL(HODL) na NZD
$0.00609
1 HODL(HODL) na PAB
B/.0.0035
1 HODL(HODL) na PGK
K0.0147
1 HODL(HODL) na QAR
ر.ق0.012705
1 HODL(HODL) na RSD
дин.0.35553
1 HODL(HODL) na UZS
soʻm41.66666
1 HODL(HODL) na ALL
L0.292215
1 HODL(HODL) na ANG
ƒ0.006265
1 HODL(HODL) na AWG
ƒ0.006265
1 HODL(HODL) na BBD
$0.007
1 HODL(HODL) na BAM
KM0.00588
1 HODL(HODL) na BIF
Fr10.2305
1 HODL(HODL) na BND
$0.004515
1 HODL(HODL) na BSD
$0.0035
1 HODL(HODL) na JMD
$0.560175
1 HODL(HODL) na KHR
14
1 HODL(HODL) na KMF
Fr1.491
1 HODL(HODL) na LAK
76.086955
1 HODL(HODL) na LKR
රු1.06253
1 HODL(HODL) na MDL
L0.059395
1 HODL(HODL) na MGA
Ar15.69505
1 HODL(HODL) na MOP
P0.028035
1 HODL(HODL) na MVR
0.05355
1 HODL(HODL) na MWK
MK6.05535
1 HODL(HODL) na MZN
MT0.22365
1 HODL(HODL) na NPR
रु0.49504
1 HODL(HODL) na PYG
24.822
1 HODL(HODL) na RWF
Fr5.0855
1 HODL(HODL) na SBD
$0.028805
1 HODL(HODL) na SCR
0.04781
1 HODL(HODL) na SRD
$0.13475
1 HODL(HODL) na SVC
$0.030625
1 HODL(HODL) na SZL
L0.060515
1 HODL(HODL) na TMT
m0.01225
1 HODL(HODL) na TND
د.ت0.010304
1 HODL(HODL) na TTD
$0.023695
1 HODL(HODL) na UGX
Sh12.152
1 HODL(HODL) na XAF
Fr1.9775
1 HODL(HODL) na XCD
$0.00945
1 HODL(HODL) na XOF
Fr1.9775
1 HODL(HODL) na XPF
Fr0.357
1 HODL(HODL) na BWP
P0.046865
1 HODL(HODL) na BZD
$0.007035
1 HODL(HODL) na CVE
$0.332675
1 HODL(HODL) na DJF
Fr0.6195
1 HODL(HODL) na DOP
$0.22421
1 HODL(HODL) na DZD
د.ج0.454895
1 HODL(HODL) na FJD
$0.00791
1 HODL(HODL) na GNF
Fr30.17
1 HODL(HODL) na GTQ
Q0.02674
1 HODL(HODL) na GYD
$0.73297
1 HODL(HODL) na ISK
kr0.434

Zdroj HODL

Pokud chcete se podrobněji seznámit s HODL, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HODL

Jakou hodnotu má dnes HODL (HODL)?
Aktuální cena HODL v USD je 0.0035 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HODL v USD?
Aktuální cena HODL v USD je $ 0.0035. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HODL?
Tržní kapitalizace HODL je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HODL v oběhu?
Objem HODL v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HODL?
HODL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HODL?
HODL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování HODL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HODL je $ 1.15M USD.
Dosáhne HODL letos vyšší ceny?
HODL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHODL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:47:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se HODL (HODL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod HODL na USD

Částka

HODL
HODL
USD
USD

1 HODL = 0.0035 USD

Obchodujte HODL

HODL/USDT
$0.0035
$0.0035$0.0035
+40.00%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,829.33
$109,829.33$109,829.33

-0.35%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.19
$3,862.19$3,862.19

+0.03%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02720
$0.02720$0.02720

-15.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.03
$185.03$185.03

-1.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.19
$3,862.19$3,862.19

+0.03%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,829.33
$109,829.33$109,829.33

-0.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.03
$185.03$185.03

-1.66%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4839
$2.4839$2.4839

-1.58%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09100
$0.09100$0.09100

+82.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01680
$0.01680$0.01680

-16.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00752
$0.00752$0.00752

+526.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030941
$0.0030941$0.0030941

+57.70%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7879
$0.7879$0.7879

+53.07%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003165
$0.00003165$0.00003165

+50.57%