Tokenomika pro Catcoin (CATCOIN)

Tokenomika pro Catcoin (CATCOIN)

Zjistěte klíčové informace o Catcoin (CATCOIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Catcoin (CATCOIN)

Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way.

Oficiální webové stránky:
https://catcoin.com
Bílá kniha:
https://docs.catcoin.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3

Catcoin (CATCOIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Catcoin (CATCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.65M
$ 8.65M$ 8.65M
Celkový objem:
$ 50,000.00T
$ 50,000.00T$ 50,000.00T
Objem v oběhu:
$ 50,000.00T
$ 50,000.00T$ 50,000.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.65M
$ 8.65M$ 8.65M
Historické maximum:
$ 0.000000001445
$ 0.000000001445$ 0.000000001445
Historické minimum:
$ 0.00000000000011624
$ 0.00000000000011624$ 0.00000000000011624
Aktuální cena:
$ 0.0000000001729
$ 0.0000000001729$ 0.0000000001729

Tokenomika Catcoin (CATCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Catcoin (CATCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CATCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CATCOIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CATCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCATCOIN!

Jak nakupovat CATCOIN

Chtěli byste si přidat Catcoin (CATCOIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CATCOIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Catcoin (CATCOIN)

Analýza historie cen CATCOIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CATCOIN

Chcete vědět, kam může CATCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CATCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.