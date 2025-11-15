Tokenomika pro Camp Network (CAMP)

Tokenomika pro Camp Network (CAMP)

Zjistěte klíčové informace o Camp Network (CAMP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:01:36 (UTC+8)
USD

Camp Network (CAMP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Camp Network (CAMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 96.02M
$ 96.02M
Historické maximum:
$ 0.31424
$ 0.31424
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.009602
$ 0.009602

Informace o Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Oficiální webové stránky:
https://www.campnetwork.xyz/
Bílá kniha:
https://www.notion.so/campaignlabs/Camp-Network-The-Autonomous-IP-Layer-175f70f473288027a692da8ed70ede7c
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x84EAac1B2dc3f84D92Ff84c3ec205B1FA74671fC

Tokenomika Camp Network (CAMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Camp Network (CAMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAMP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAMP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAMP!

Jak nakupovat CAMP

Chtěli byste si přidat Camp Network (CAMP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CAMP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Camp Network (CAMP)

Analýza historie cen CAMP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CAMP

Chcete vědět, kam může CAMP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAMP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

