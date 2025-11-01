BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Camp Network je 0.01149 USD. Sledujte aktualizace cen CAMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CAMP.

Logo Camp Network

Kurz Camp Network(CAMP)

Aktuální cena 1 CAMP na USD

$0.01148
-2.71%1D
USD
Graf aktuální ceny Camp Network (CAMP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:20 (UTC+8)

Informace o ceně Camp Network (CAMP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01134
Nejnižší za 24 h
$ 0.01199
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01134
$ 0.01199
--
--
-0.27%

-2.71%

-24.91%

-24.91%

Cena Camp Network (CAMP) v reálném čase je $ 0.01149. Za posledních 24 hodin se CAMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01134 do maxima $ 0.01199, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CAMP v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CAMP se za poslední hodinu změnila o -0.27%, za 24 hodin o -2.71% a za posledních 7 dní o -24.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Camp Network (CAMP)

--
$ 97.67K
$ 97.67K$ 97.67K

$ 114.90M
$ 114.90M$ 114.90M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Camp Network je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 97.67K. Objem v oběhu CAMP je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 114.90M.

Historie cen v USD pro Camp Network (CAMP)

Sledujte změny cen Camp Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0003198-2.71%
30 dní$ -0.01994-63.45%
60 dní$ -0.05962-83.85%
90 dní$ +0.00149+14.90%
Změna ceny Camp Network dnes

Dnes zaznamenal CAMP změnu o $ -0.0003198 (-2.71%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Camp Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01994 (-63.45%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Camp Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CAMP ke změně o $ -0.05962 (-83.85%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Camp Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00149 (+14.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Camp Network (CAMP)?

Podívejte se na stránku Historie cen Camp Network.

Co je Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Camp Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CAMPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Camp Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Camp Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Camp Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Camp Network (CAMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Camp Network (CAMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Camp Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Camp Network!

Tokenomika pro Camp Network (CAMP)

Pochopení tokenomiky Camp Network (CAMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CAMP hned teď!

Jak nakupovat Camp Network (CAMP)

Snažíte se zjistit, jak koupit Camp Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Camp Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CAMP na místní měny

Zdroj Camp Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Camp Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Camp Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Camp Network

Jakou hodnotu má dnes Camp Network (CAMP)?
Aktuální cena CAMP v USD je 0.01149 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CAMP v USD?
Aktuální cena CAMP v USD je $ 0.01149. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Camp Network?
Tržní kapitalizace CAMP je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CAMP v oběhu?
Objem CAMP v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CAMP?
CAMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CAMP?
CAMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CAMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CAMP je $ 97.67K USD.
Dosáhne CAMP letos vyšší ceny?
CAMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCAMP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Camp Network (CAMP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

