Tokenomika pro swarm (BZZ)

Tokenomika pro swarm (BZZ)

Zjistěte klíčové informace o swarm (BZZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o swarm (BZZ)

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://www.ethswarm.org/
Bílá kniha:
https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb

swarm (BZZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro swarm (BZZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.38M
$ 7.38M$ 7.38M
Celkový objem:
$ 63.15M
$ 63.15M$ 63.15M
Objem v oběhu:
$ 52.60M
$ 52.60M$ 52.60M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.86M
$ 8.86M$ 8.86M
Historické maximum:
$ 28
$ 28$ 28
Historické minimum:
$ 0.12197999757777185
$ 0.12197999757777185$ 0.12197999757777185
Aktuální cena:
$ 0.1403
$ 0.1403$ 0.1403

Tokenomika swarm (BZZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro swarm (BZZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BZZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BZZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BZZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBZZ!

Jak nakupovat BZZ

Chtěli byste si přidat swarm (BZZ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BZZ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro swarm (BZZ)

Analýza historie cen BZZ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BZZ

Chcete vědět, kam může BZZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BZZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.