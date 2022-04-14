Tokenomika pro Butthole Coin (BUTTHOLE)

Zjistěte klíčové informace o Butthole Coin (BUTTHOLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Butthole Coin (BUTTHOLE)

This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor.

Oficiální webové stránky:
https://buttholecoin.dev/
Bílá kniha:
https://buttholecoin.dev/white-paper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump

Butthole Coin (BUTTHOLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Butthole Coin (BUTTHOLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.58M
$ 5.58M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 0.135
$ 0.135
Historické minimum:
$ 0.000045316363328446
$ 0.000045316363328446
Aktuální cena:
$ 0.005582
$ 0.005582

Tokenomika Butthole Coin (BUTTHOLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Butthole Coin (BUTTHOLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BUTTHOLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BUTTHOLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BUTTHOLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBUTTHOLE!

Jak nakupovat BUTTHOLE

Chtěli byste si přidat Butthole Coin (BUTTHOLE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BUTTHOLE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Butthole Coin (BUTTHOLE)

Analýza historie cen BUTTHOLE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BUTTHOLE

Chcete vědět, kam může BUTTHOLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BUTTHOLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.