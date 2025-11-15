Tokenomika pro Openverse Network (BTG)

Zjistěte klíčové informace o Openverse Network (BTG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:20:58 (UTC+8)
USD

Openverse Network (BTG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Openverse Network (BTG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.40M
$ 17.40M$ 17.40M
Celkový objem:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Objem v oběhu:
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 183.12M
$ 183.12M$ 183.12M
Historické maximum:
$ 19
$ 19$ 19
Historické minimum:
$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058
Aktuální cena:
$ 9.156
$ 9.156$ 9.156

Informace o Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Oficiální webové stránky:
https://www.openverse.network
Bílá kniha:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Tokenomika Openverse Network (BTG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Openverse Network (BTG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTG!

Jak nakupovat BTG

Chtěli byste si přidat Openverse Network (BTG) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BTG, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Openverse Network (BTG)

Analýza historie cen BTG pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BTG

Chcete vědět, kam může BTG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

