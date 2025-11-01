BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Openverse Network je 10.184 USD. Sledujte aktualizace cen BTG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTG.

Více informací o BTG

Informace o ceně BTG

Co je to BTG

Bílá kniha pro BTG

Oficiální webové stránky BTG

Tokenomika pro BTG

Předpověď cen BTG

Historie BTG

Průvodce nákupem (BTG)

Převodník BTG na fiat měnu

BTG Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Openverse Network

Kurz Openverse Network(BTG)

Aktuální cena 1 BTG na USD

$10.176
$10.176$10.176
-32.79%1D
USD
Graf aktuální ceny Openverse Network (BTG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:29:42 (UTC+8)

Informace o ceně Openverse Network (BTG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 9
$ 9$ 9
Nejnižší za 24 h
$ 15.439
$ 15.439$ 15.439
Nejvyšší za 24 h

$ 9
$ 9$ 9

$ 15.439
$ 15.439$ 15.439

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+10.01%

-32.79%

-33.26%

-33.26%

Cena Openverse Network (BTG) v reálném čase je $ 10.184. Za posledních 24 hodin se BTG obchodoval v rozmezí od minima $ 9 do maxima $ 15.439, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BTG v historii je $ 18.80127296990911, zatímco nejnižší cena v historii je $ 3.477213386513058.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BTG se za poslední hodinu změnila o +10.01%, za 24 hodin o -32.79% a za posledních 7 dní o -33.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Openverse Network (BTG)

No.782

$ 19.35M
$ 19.35M$ 19.35M

$ 597.96K
$ 597.96K$ 597.96K

$ 203.68M
$ 203.68M$ 203.68M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Openverse Network je $ 19.35M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 597.96K. Objem v oběhu BTG je 1.90M, přičemž celková zásoba je 20000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 203.68M.

Historie cen v USD pro Openverse Network (BTG)

Sledujte změny cen Openverse Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -4.9646-32.79%
30 dní$ +8.684+578.93%
60 dní$ +8.684+578.93%
90 dní$ +8.684+578.93%
Změna ceny Openverse Network dnes

Dnes zaznamenal BTG změnu o $ -4.9646 (-32.79%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Openverse Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +8.684 (+578.93%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Openverse Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BTG ke změně o $ +8.684 (+578.93%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Openverse Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +8.684 (+578.93%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Openverse Network (BTG)?

Podívejte se na stránku Historie cen Openverse Network.

Co je Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Openverse Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BTGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Openverse Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Openverse Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Openverse Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Openverse Network (BTG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Openverse Network (BTG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Openverse Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Openverse Network!

Tokenomika pro Openverse Network (BTG)

Pochopení tokenomiky Openverse Network (BTG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BTG hned teď!

Jak nakupovat Openverse Network (BTG)

Snažíte se zjistit, jak koupit Openverse Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Openverse Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BTG na místní měny

1 Openverse Network(BTG) na VND
267,991.96
1 Openverse Network(BTG) na AUD
A$15.47968
1 Openverse Network(BTG) na GBP
7.73984
1 Openverse Network(BTG) na EUR
8.75824
1 Openverse Network(BTG) na USD
$10.184
1 Openverse Network(BTG) na MYR
RM42.67096
1 Openverse Network(BTG) na TRY
428.03352
1 Openverse Network(BTG) na JPY
¥1,568.336
1 Openverse Network(BTG) na ARS
ARS$14,611.18848
1 Openverse Network(BTG) na RUB
818.69176
1 Openverse Network(BTG) na INR
904.03368
1 Openverse Network(BTG) na IDR
Rp169,733.26544
1 Openverse Network(BTG) na PHP
597.69896
1 Openverse Network(BTG) na EGP
￡E.479.56456
1 Openverse Network(BTG) na BRL
R$54.68808
1 Openverse Network(BTG) na CAD
C$14.2576
1 Openverse Network(BTG) na BDT
1,245.70688
1 Openverse Network(BTG) na NGN
14,716.69472
1 Openverse Network(BTG) na COP
$39,169.1916
1 Openverse Network(BTG) na ZAR
R.176.6924
1 Openverse Network(BTG) na UAH
427.2188
1 Openverse Network(BTG) na TZS
T.Sh.24,960.78032
1 Openverse Network(BTG) na VES
Bs2,250.664
1 Openverse Network(BTG) na CLP
$9,593.328
1 Openverse Network(BTG) na PKR
Rs2,875.9616
1 Openverse Network(BTG) na KZT
5,376.94832
1 Openverse Network(BTG) na THB
฿328.12848
1 Openverse Network(BTG) na TWD
NT$313.56536
1 Openverse Network(BTG) na AED
د.إ37.37528
1 Openverse Network(BTG) na CHF
Fr8.1472
1 Openverse Network(BTG) na HKD
HK$79.12968
1 Openverse Network(BTG) na AMD
֏3,883.97392
1 Openverse Network(BTG) na MAD
.د.م93.99832
1 Openverse Network(BTG) na MXN
$189.01504
1 Openverse Network(BTG) na SAR
ريال38.19
1 Openverse Network(BTG) na ETB
Br1,570.57648
1 Openverse Network(BTG) na KES
KSh1,315.67096
1 Openverse Network(BTG) na JOD
د.أ7.220456
1 Openverse Network(BTG) na PLN
37.47712
1 Openverse Network(BTG) na RON
лв44.91144
1 Openverse Network(BTG) na SEK
kr96.54432
1 Openverse Network(BTG) na BGN
лв17.10912
1 Openverse Network(BTG) na HUF
Ft3,426.61048
1 Openverse Network(BTG) na CZK
214.78056
1 Openverse Network(BTG) na KWD
د.ك3.116304
1 Openverse Network(BTG) na ILS
33.098
1 Openverse Network(BTG) na BOB
Bs70.37144
1 Openverse Network(BTG) na AZN
17.3128
1 Openverse Network(BTG) na TJS
SM93.79464
1 Openverse Network(BTG) na GEL
27.59864
1 Openverse Network(BTG) na AOA
Kz9,334.55256
1 Openverse Network(BTG) na BHD
.د.ب3.819
1 Openverse Network(BTG) na BMD
$10.184
1 Openverse Network(BTG) na DKK
kr65.89048
1 Openverse Network(BTG) na HNL
L267.02448
1 Openverse Network(BTG) na MUR
465.81616
1 Openverse Network(BTG) na NAD
$176.08136
1 Openverse Network(BTG) na NOK
kr103.06208
1 Openverse Network(BTG) na NZD
$17.72016
1 Openverse Network(BTG) na PAB
B/.10.184
1 Openverse Network(BTG) na PGK
K42.7728
1 Openverse Network(BTG) na QAR
ر.ق36.96792
1 Openverse Network(BTG) na RSD
дин.1,034.49072
1 Openverse Network(BTG) na UZS
soʻm121,238.07584
1 Openverse Network(BTG) na ALL
L853.52104
1 Openverse Network(BTG) na ANG
ƒ18.22936
1 Openverse Network(BTG) na AWG
ƒ18.22936
1 Openverse Network(BTG) na BBD
$20.368
1 Openverse Network(BTG) na BAM
KM17.10912
1 Openverse Network(BTG) na BIF
Fr29,767.832
1 Openverse Network(BTG) na BND
$13.2392
1 Openverse Network(BTG) na BSD
$10.184
1 Openverse Network(BTG) na JMD
$1,629.9492
1 Openverse Network(BTG) na KHR
40,736
1 Openverse Network(BTG) na KMF
Fr4,338.384
1 Openverse Network(BTG) na LAK
221,391.29992
1 Openverse Network(BTG) na LKR
රු3,091.65872
1 Openverse Network(BTG) na MDL
L172.1096
1 Openverse Network(BTG) na MGA
Ar45,668.1112
1 Openverse Network(BTG) na MOP
P81.57384
1 Openverse Network(BTG) na MVR
155.8152
1 Openverse Network(BTG) na MWK
MK17,619.3384
1 Openverse Network(BTG) na MZN
MT650.7576
1 Openverse Network(BTG) na NPR
रु1,445.92432
1 Openverse Network(BTG) na PYG
72,224.928
1 Openverse Network(BTG) na RWF
Fr14,797.352
1 Openverse Network(BTG) na SBD
$83.81432
1 Openverse Network(BTG) na SCR
139.11344
1 Openverse Network(BTG) na SRD
$392.084
1 Openverse Network(BTG) na SVC
$89.11
1 Openverse Network(BTG) na SZL
L176.6924
1 Openverse Network(BTG) na TMT
m35.644
1 Openverse Network(BTG) na TND
د.ت29.910408
1 Openverse Network(BTG) na TTD
$68.94568
1 Openverse Network(BTG) na UGX
Sh35,358.848
1 Openverse Network(BTG) na XAF
Fr5,753.96
1 Openverse Network(BTG) na XCD
$27.4968
1 Openverse Network(BTG) na XOF
Fr5,753.96
1 Openverse Network(BTG) na XPF
Fr1,038.768
1 Openverse Network(BTG) na BWP
P136.87296
1 Openverse Network(BTG) na BZD
$20.46984
1 Openverse Network(BTG) na CVE
$972.47016
1 Openverse Network(BTG) na DJF
Fr1,802.568
1 Openverse Network(BTG) na DOP
$652.69256
1 Openverse Network(BTG) na DZD
د.ج1,323.71632
1 Openverse Network(BTG) na FJD
$23.01584
1 Openverse Network(BTG) na GNF
Fr87,786.08
1 Openverse Network(BTG) na GTQ
Q78.11128
1 Openverse Network(BTG) na GYD
$2,132.73328
1 Openverse Network(BTG) na ISK
kr1,273

Zdroj Openverse Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Openverse Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Openverse Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Openverse Network

Jakou hodnotu má dnes Openverse Network (BTG)?
Aktuální cena BTG v USD je 10.184 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BTG v USD?
Aktuální cena BTG v USD je $ 10.184. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Openverse Network?
Tržní kapitalizace BTG je $ 19.35M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BTG v oběhu?
Objem BTG v oběhu je 1.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BTG?
BTG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 18.80127296990911 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BTG?
BTG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 3.477213386513058 USD.
Jaký je objem obchodování BTG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BTG je $ 597.96K USD.
Dosáhne BTG letos vyšší ceny?
BTG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBTG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:29:42 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BTG na USD

Částka

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 10.184 USD

Obchodujte BTG

BTG/USDT
$10.176
$10.176$10.176
-32.78%

