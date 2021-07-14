Tokenomika pro Biswap (BSW)

Tokenomika pro Biswap (BSW)

Zjistěte klíčové informace o Biswap (BSW), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Biswap (BSW)

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Oficiální webové stránky:
https://biswap.org/
Bílá kniha:
https://docs.biswap.org/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1

Biswap (BSW): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Biswap (BSW), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.33M
$ 18.33M$ 18.33M
Celkový objem:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
Objem v oběhu:
$ 668.98M
$ 668.98M$ 668.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.18M
$ 19.18M$ 19.18M
Historické maximum:
$ 2.1669
$ 2.1669$ 2.1669
Historické minimum:
$ 0.011035823943177085
$ 0.011035823943177085$ 0.011035823943177085
Aktuální cena:
$ 0.0274
$ 0.0274$ 0.0274

Tokenomika Biswap (BSW): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Biswap (BSW) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BSW, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BSW, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BSW rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBSW!

Jak nakupovat BSW

Chtěli byste si přidat Biswap (BSW) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BSW, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Biswap (BSW)

Analýza historie cen BSW pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BSW

Chcete vědět, kam může BSW zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BSW kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.