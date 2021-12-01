Tokenomika pro Bitrise (BRISE)

Zjistěte klíčové informace o Bitrise (BRISE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bitrise (BRISE)

Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce.

Oficiální webové stránky:
https://bitgert.com/
Bílá kniha:
https://bitgert.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitgert_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/ErSZNwsamWjR9Hj2o18GLwVyTkooyGbdptjMjuv72X8A

Bitrise (BRISE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitrise (BRISE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.15M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 395.69T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.00000232
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00000005092
Tokenomika Bitrise (BRISE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bitrise (BRISE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BRISE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BRISE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BRISE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRISE!

Jak nakupovat BRISE

Chtěli byste si přidat Bitrise (BRISE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BRISE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bitrise (BRISE)

Analýza historie cen BRISE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BRISE

Chcete vědět, kam může BRISE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRISE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.